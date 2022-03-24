Вступительная кампания, несмотря на войну: что ждет абитуриентов в этом году и чем планируют заменить ВНО 2022

Елена Яковлева, редактор сайта 24 марта 2022, 22:28
Вступна кампанія 2022 - скасування ЗНО, ДПА
Фото: Unsplash

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