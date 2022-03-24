Вступительная кампания, несмотря на войну: что ждет абитуриентов в этом году и чем планируют заменить ВНО 2022

Война внесла свои корректуры в образовательный процесс юных украинцев. Сейчас учеников, родителей и учителей интересует вопрос, какими будут завершение учебного года и вступительная кампания 2022.

ВНО и ГИА в этом году не будет

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада утвердила законопроект №7132. Он предусматривает отмену проведения в 2022 году:

Государственной итоговой аттестации;

Внешнего независимого оценивания;

Единого вступительного экзамена;

Единого профессионального вступительного испытания.

Зачем отменили тестирование

Упрощение вступительной кампании является вынужденным шагом из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Не все абитуриенты сейчас могут полноценно готовиться к тестированию. К тому же учебные заведения, в которых традиционно проводятся тестирования, находятся под постоянной угрозой ударов российской армии.

Поэтому во время войны проводить такие масштабные испытания типа ЗНО и ГИА жизненно опасно.

Однако это решение действует только в 2022 году. О полной отмене ВНО, ГИА и других вступительных тестов навсегда речь не идет.

Вступительная кампания 2022

В этом году абитуриенты будут поступать в высшие учебные заведения в особом порядке, который сейчас разрабатывается Министерством образования и науки и Комитетом по вопросам образования и науки. Готовый алгоритм должен утвердить Кабинет Министров.

Это будет простой, понятный, а главное — прозрачный механизм вступления. Наша главная задача — сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий.

Об этом рассказала глава подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от Слуги Народа Юлия Гришина.

Народный депутат Наталья Пипа поделилась, что на сегодняшний день планируют организовать мультипредметный онлайн-тест (украинский язык, история Украины, математика), который должен сдаваться в безопасных местах. То есть, вместо трех тестирований проведут одно.

Рассматривается сдача в посольствах и консульствах Украины за рубежом. Планируется проводиться в июле. Решение не является окончательным. Возможны изменения, — отметила Пипа.

Смогут ли выпускники школ получить документы об образовании

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в ближайшее время МОН утвердит указ о рекомендациях по завершению учебного года в условиях военного положения.

Они расставят всё по местам касательно процедуры выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании выпускникам 9 и 11 классов.

Эти документы обязательно получат все выпускники, независимо от того, где они находятся, — пообещал Шкарлет.

То есть ученики, которым из-за войны пришлось выехать в другие регионы Украины или за границу, также смогут получить свои свидетельства о завершении обучения.

Сейчас в Украине длится вторая неделя обучения после вынужденных каникул. Смотри, как работает всеукраинская школа онлайн.