Можно ли есть несезонные фрукты и овощи — о пользе и вреде консервантов рассказывает нутрициолог

Зима — не сезон фруктов и овощей. В холодный период года наш организм требует витаминов, но где их взять, если вокруг — продукты с превышенным показателем нитратов?
Нутрициолог Юлия Чумак в своем Instagram говорит: ее неоднократно спрашивали, есть ли что-нибудь полезное в овощных тарелках среди зимы. Поэтому она решила объяснить, следует ли употреблять несезонные продукты.
— Первое и важное: все химические вещества, которыми опрыскивают овощи — не зависят от сезона, — заключает нутрициолог.
Во всех овощах и фруктах, продаваемых в крупных маркетах, содержатся нитраты и пестициды.
Овощи, которые не сезонные у нас — сезонные в других странах, откуда и едут. А локальные овощи из теплиц обрабатываются также, как и не тепличные.
Овощи, которые не сезонные у нас — сезонные в других странах, откуда и едут. А локальные овощи из теплиц обрабатываются также, как и не тепличные.
Клетчатка, витамины, фитонутриенты — вот за что мы так любим овощи. Количество клетчатки не зависит от сезонности и локальности, а вот больше всего витаминов и фитонутриентов содержится именно в сезонных продуктах.
Чтобы уберечься от покупки искусственных витаминов, стоит:
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— Существует список Dirty dozen и Clean fifteen: это список наиболее загрязненных и чистых продуктов, который обновляется ежегодно, — рассказывает Юлия Чумак.
Пользу организму могут принести так называемые суперфуды. Что это такое и можно ли их приготовить из украинских продуктов — читай в нашем другом материале.
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