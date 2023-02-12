Можно ли есть несезонные фрукты и овощи — о пользе и вреде консервантов рассказывает нутрициолог

Зима — не сезон фруктов и овощей. В холодный период года наш организм требует витаминов, но где их взять, если вокруг — продукты с превышенным показателем нитратов?

Нутрициолог Юлия Чумак в своем Instagram говорит: ее неоднократно спрашивали, есть ли что-нибудь полезное в овощных тарелках среди зимы. Поэтому она решила объяснить, следует ли употреблять несезонные продукты.

Можно ли есть несезонные продукты

— Первое и важное: все химические вещества, которыми опрыскивают овощи — не зависят от сезона, — заключает нутрициолог.

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Во всех овощах и фруктах, продаваемых в крупных маркетах, содержатся нитраты и пестициды.

Нитраты в овощах полезны, в отличие от нитратов в мясных продуктах.

Пестициды, инсектициды, фунгициды: обработка ими никак не зависит от сезона. Эти химические вещества сохраняют продукты от вредителей, а все производители хотят уберечь свой урожай, вне зависимости от сезона.

Овощи, которые не сезонные у нас — сезонные в других странах, откуда и едут. А локальные овощи из теплиц обрабатываются также, как и не тепличные.

Парафин и воск часто использую для лучшего хранения продуктов. Часто это касается сезонных продуктов. Опасность представляют фунгициды, которыми могут обрабатывать продукты после нанесения воска.

Есть ли польза в несезонных фруктах

Клетчатка, витамины, фитонутриенты — вот за что мы так любим овощи. Количество клетчатки не зависит от сезонности и локальности, а вот больше всего витаминов и фитонутриентов содержится именно в сезонных продуктах.

Чтобы уберечься от покупки искусственных витаминов, стоит:

покупать только в проверенных магазинах; качественно промывать все овощи и фрукты, даже с несъедобной кожурой; по желанию продукты можно замачивать в воде на несколько часов, после чего воду следует слить, а продукты повторно промыть.

— Существует список Dirty dozen и Clean fifteen: это список наиболее загрязненных и чистых продуктов, который обновляется ежегодно, — рассказывает Юлия Чумак.

Clean fifteen (“чистые”)

Авокадо Кукуруза Ананас Лук Папайя Зеленый горошек Спаржа Медовая дыня Киви Белокочанная капуста Грибы Канталупа Манго Арбуз Батат

Dirty dozen (“грязные”)

Клубника Шпинат Кейл Нектарины Яблоки Виноград Сладкий перец Вишня Персики Груши Сельдерей Томаты.

Пользу организму могут принести так называемые суперфуды. Что это такое и можно ли их приготовить из украинских продуктов — читай в нашем другом материале.

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