Як розмножувати тюльпани: прості секрети здорових цибулин і яскравих квітів

Тюльпани – одна з перших окрас і барв весни, вони нескладні у догляді й навіть у домашніх умовах їх можна розмножувати.

Як правильно розмножити тюльпани дітками та насінням – у матеріалі.

Як розмножити тюльпани цибулинами

Найлегше розмножити тюльпани саме цибулинами, або, як ще кажуть, “дітками”. Це доволі просто зробити в домашніх умовах.

Після цвітіння, коли листя тюльпана поступово пожовтіє і зів’яне, можна відокремити маленькі бокові цибулинки.

Зазвичай це роблять наприкінці червня – липня, коли цибулини вже накопичили поживні речовини.

Відокремлені “дітки” садять восени, за 4-6 тижнів до перших заморозків, щоб цибулини вкоренилися до зими.

Для посадки обирають підготовлений дренований ґрунт, заглиблюють цибулини на глибину 5-8 см, залишаючи між ними 8–10 см.

Щоб заквітнути, молодим цибулинам тюльпанів потребен час: зазвичай 2-3 роки, але результат вартий того.

Як розмножити тюльпани без цибулини — насінням

Ще один спосіб розмноження тюльпанів – насінням. Насіння формуються після цвітіння, коли квітка відцвітає і на місці тичинок з’являються коробочки з насінням.

Збирати його найкраще наприкінці травня – початку червня, коли коробочки стають сухими і легко розкриваються.

Насіння висівають у легкий поживний ґрунт у контейнери восени, приблизно у жовтні, заглиблюючи не більше ніж на 1 см.

Важлива умова: насіння потрібно стратифікувати – потримати при холодній температурі (близько 2-5°C) протягом 6–8 тижнів. Можна тримати в контейнері на балконі або в холодильнику.

З насіння тюльпани зацвітають через 4-5 років, зате можна отримати унікальні забарвлення та форми, вивести власний сорт.

Загалом, щоб тюльпани добре розмножувалися й радували цвітінням, важливо створити правильні умови: сонячне місце, дренований ґрунт і помірний полив.

І не поспішайте обрізати листя після цвітіння – воно допомагає накопичувати поживні речовини для наступного року.

Добре підживлюйте цибулини комплексними добривами навесні й восени, тоді вони виростають міцні та здорові.

