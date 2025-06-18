Що робити з півоніями після цвітіння: обов’язковий план дій

Півонії — квіти, цвітіння яких чекає більшість людей, адже вони такі красиві та пахучі. Але вони швидко відцвітають і треба знати, що робити з півоніями після цвітіння, щоб наступного року вони заквітли знову.

Читай у матеріалі, що робити з кущами півонії після цвітіння та який догляд потрібен квітам.

Що робити з півоніями після цвітіння

Насамперед треба зрізати погані бутони. Як обрізати півонії та коли це робити, ми вже розповідали. Це дійсно дуже важливий та відповідальний процес. Адже це допомагає перенаправити енергію в кореневу систему та сформувати бруньки для наступного сезону.

Інший важливий етап — підживлення. Десь за два тижні після цвітіння треба внести збалансоване добриво зі співвідношенням N-P-K близько 5‑10‑10 або 10‑10‑10 (або 10 г калію + 15 г фосфору).

Народні засоби для підживлення півоній після цвітіння:

настій кропиви (піввідра свіжих листків на 7 днів — 1 л концентрату розвести в 10 л води);

настій з сажею: додати 50 г сажі у відро води та полити навколо куща.

Варто не забувати про полив. Грунт має бути рівномірно вологим, але уникай надто вологого середовища на листі, щоб не було грибкових захворювань.

Часто півонії вражають шкідники, особливо мурахи. Треба знати, як боротися з мурахами на півонії, а також мати захист від інших шкідників.

Також перевіряй листя на наявність плям і борошнистої роси. За необхідності видаляй уражені ділянки, очищай ґрунт біля основи від залишків, забезпечуй провітрювання.

Дочекайся природного пожовтіння листя. Лише після цього — восени, після перших заморозків, обріж стебла під корінь. Рання осіння чи весняна обрізка зашкодить накопиченню резервів у коренях. Після обрізки восени можна додати мульчу, щоб захистити коріння й утримати вологу. Але при цьому мульча має бути легкою і “дихати”.

Півонію можна не лише обрізати, а й пересаджувати. Читай про правила пересадки півонії та коли це краще робити.

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