Після цвітіння та восени: коли і як правильно обрізати півонії

Квіти люблять за їхню красу, повноту бутонів та пахучість пелюсток. Для того, щоб рослина щороку давала багато красивих квітів, її варто правильно та вчасно обрізати кілька разів на рік.

Одні з найкрасивіших, але і найвибагливіших серед квітів — півонії. Коли обрізати півонії, розповідаємо далі.

Для чого обрізати півонії

Півонії слід обрізати двічі на рік: після закінчення цвітіння — коли відцвітуть усі суцвіття, та восени — аби рослина взимку витрачала сили лише на укріплення та розвиток кореневої системи, а не надземних стебел.

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Також півонії варто обрізати, якщо рослину вражають грибкові або бактеріальні захворювання. Вони, як правило, розвиваються восени та знищують листя півонії.

Коли обрізати півонії

Якщо ти бачиш, що півонія опустила гілочки до низу, а її листочки зів’яли та підсохли — це свідчить про закінчення фізіологічних процесів та підготовку рослини до зими. В цей час вже можна проводити обрізку півонії до зими.

Перше обрізання після того, як всі квіти відцвіли, проводять наприкінці червня. Осіннє обрізання півоній краще відкласти до перших холодів.

Оптимальний час для більшості регіонів — кінець жовтня або початок листопада.

Якщо рослину вразили хвороби або шкідники, обрізання варто провести раніше, аби не постраждала коренева система.

Як правильно обрізати півонії

Спочатку підготуй інструменти: секатор має бути гострим та чистим.

Обріж стебла з засохлими квіточками, залишивши по два або три листочки на бруньках. Решту — зрізай разом з іншими пагонами.

Важливо враховувати різновид півонії — трав’янистий або деревистий. Обрізку перед зимою потрібно провести правильно, враховуючи агротехнічні рекомендації та сортові особливості.

Гілки трав’янистих півоній треба зрізати майже під корінь, залишаючи пеньочки висотою у два сантиметри.

А ось деревоподібні півонії надто сильно обрізати не можна, бо це може вплинути на цвітіння рослини. Осінню обрізку роблять лише з метою омолодження та формування дерева. Для формування декоративної форми можна залишити стебла висотою 70-90 сантиметрів.

Після обрізки півонії, рослину варто підживити відповідним до її сорту удобренням. Найкраще — розсипати удобрення по землі, підлити та закрити рослину сухим листям чи травою для утеплення на зиму.

А чи можна восени садити, чи пересаджувати півонії у відкритий ґрунт? Про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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