После цветения и осенью: когда и как правильно обрезать пионы

Цветы любят за их красоту, полноту бутонов и благоухание лепестков. Чтобы растение ежегодно давало много красивых цветов, его следует правильно и вовремя обрезать несколько раз в год.

Одни из самых красивых, но и самых прихотливых среди цветов — пионы. Когда обрезать пионы, рассказываем дальше.

Для чего обрезать пионы

Пионы следует обрезать дважды в год: после окончания цветения — когда отцветут все соцветия, и осенью — чтобы растение зимой тратило силы только на укрепление и развитие корневой системы, а не надземных стеблей.

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Также пионы следует обрезать, если растение поражают грибковые или бактериальные заболевания. Они, как правило, развиваются осенью и уничтожают листья пиона.

Когда обрезать пионы

Если ты видишь, что пион опустил веточки вниз, а его листочки увяли и подсохли — это свидетельствует об окончании физиологических процессов и подготовке растения к зиме. В это время уже можно проводить обрезку пиона до зимы.

Первую обрезку после того, как все цветы отцвели, проводят в конце июня. Осеннюю обрезку пионов лучше отложить до первых холодов.

Оптимальное время для большинства регионов — конец октября или начало ноября.

Если растение поразили болезни или вредители, обрезку следует провести раньше, чтобы не пострадала корневая система.

Как правильно обрезать пионы

Сначала подготовь инструменты: секатор должен быть острым и чистым.

Обрежь стебли с засохшими цветочками, оставив по два или три листочка на почках. Остальное срезай вместе с другими побегами.

Важно учитывать разновидность пиона — травянистый или древовидный. Обрезку перед зимой следует провести правильно, учитывая агротехнические рекомендации и сортовые особенности.

Ветви травянистых пионов нужно срезать почти под корень, оставляя пеньки высотой в два сантиметра.

А вот древовидные пионы слишком сильно обрезать нельзя, потому что это может повлиять на цветение растения. Осеннюю обрезку делают только с целью омоложения и формирования дерева. Для придания декоративной формы можно оставить стебли высотой 70–90 сантиметров.

После обрезки пиона, растение следует подкормить соответствующим его сорту удобрением. Лучше всего рассыпать удобрения по земле, подлить и закрыть растение сухими листьями или травой для утепления на зиму.

А можно ли осенью сажать или пересаживать пионы в открытый грунт? Об этом мы писали в нашем другом материале.

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