Прості дрібниці можуть зіпсувати врожай: чому гірчать огірки та що з цим робити

Кожен, хто вирощує щось на городі, приділяє цьому багато часу та старань. Хочеться виростити багато врожаю і щоб він був смачним. Але інколи плоди не такі, як нам хотілося б. Таке часто відбувається з огірками, коли вони починають гірчити.

При чому, гірчити може не лише один огірок, а ледве не весь врожай. Це може зіпсувати і салати, і консервацію.

Ми розповімо, чому гірчать огірки та що з цим робити.

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Чому гірчать огірки: основні причини

Є кілька основних причин, які впливають на гіркоту огірків. Варто перевірити їх та виправити, якщо ці проблеми присутні.

Неправильний полив

Неправильний полив огірків може стати причиною багатьох проблем. Якщо давати огірками мало води, вони всихатимуть і листя жовтітиме. Якщо багато — можуть згнити.

Тож інтенсивність поливу та кількість води впливають і на смак огірка. Якщо огіркам мало води, то плоди гірчитимуть. Але, якщо води буде забагато, то ґрунт буде мокрий та холодний, що призведе до ураження коріння грибками. Це також вплине на смак огірків: з’явиться гіркота.

Неправильне внесення підживлення

Огірки треба підживлювати. Якщо цього не робити, то у рослини буде дефіцит корисних речовин, що призведе до гіркого смаку. Вносити добрива потрібно відповідно до типу ґрунту, сезону та погодних умов.

Якщо огіркам замало корисних елементів, пагони будуть погано рости, форма плодів викривиться, а листки змінять колір.

Надлишок або нестача світла

Огірки краще ростимуть у легкому затінку. Рослина може страждати від надлишку сонячної активності, це призведе до опіків на плодах і листках, вони жовтіють. Тоді огірки починають гірчити.

Способи позбавлення від гіркоти

Якщо ти виявив/-ла гіркоту огірків, варто переглянути догляд за рослиною.

Правильний полив. Частота поливу залежить від ґрунту та погодних умов. Грунт має бути помірно вологим на 10 см у глибину.

Правильне підживлення. Вперше ґрунт для огірків треба підживити за два-три тижні до висадки розсади. Потім, коли з’являються три перші листки. Далі — під час цвітіння. Потім підживлювати раз на два-три тижні. Робити це лише вранці або ввечері.

Місце для росту огірків. Освітлення має бути достатнім, але не надмірним. Відстань між кущами має бути 30-50 см.

Збір плодів і обрізку старого листя проводити секатором за потреби. Вирощувати огірки краще в теплиці. У захищеному ґрунті рослини менше залежать від погодних умов: різких перепадів температур, тривалих дощів, спеки.

Також варто звертати увагу на сорт, є огірки, які більше схильні до гіркоти.

Влітку треба особливу увагу приділяти городу, адже це сезон урожаю. Раніше ми розповідали про кучерявість перцю та що з цим робити.

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