Прості дрібниці можуть зіпсувати врожай: чому гірчать огірки та що з цим робити

Кожен, хто вирощує щось на городі, приділяє цьому багато часу та старань. Хочеться виростити багато врожаю і щоб він був смачним. Але інколи плоди не такі, як нам хотілося б. Таке часто відбувається з огірками, коли вони починають гірчити.
При чому, гірчити може не лише один огірок, а ледве не весь врожай. Це може зіпсувати і салати, і консервацію.
Ми розповімо, чому гірчать огірки та що з цим робити.
Є кілька основних причин, які впливають на гіркоту огірків. Варто перевірити їх та виправити, якщо ці проблеми присутні.
Неправильний полив огірків може стати причиною багатьох проблем. Якщо давати огірками мало води, вони всихатимуть і листя жовтітиме. Якщо багато — можуть згнити.
Тож інтенсивність поливу та кількість води впливають і на смак огірка. Якщо огіркам мало води, то плоди гірчитимуть. Але, якщо води буде забагато, то ґрунт буде мокрий та холодний, що призведе до ураження коріння грибками. Це також вплине на смак огірків: з’явиться гіркота.
Огірки треба підживлювати. Якщо цього не робити, то у рослини буде дефіцит корисних речовин, що призведе до гіркого смаку. Вносити добрива потрібно відповідно до типу ґрунту, сезону та погодних умов.
Якщо огіркам замало корисних елементів, пагони будуть погано рости, форма плодів викривиться, а листки змінять колір.
Якщо огіркам замало корисних елементів, пагони будуть погано рости, форма плодів викривиться, а листки змінять колір.
Огірки краще ростимуть у легкому затінку. Рослина може страждати від надлишку сонячної активності, це призведе до опіків на плодах і листках, вони жовтіють. Тоді огірки починають гірчити.
Якщо ти виявив/-ла гіркоту огірків, варто переглянути догляд за рослиною.
Влітку треба особливу увагу приділяти городу, адже це сезон урожаю. Раніше ми розповідали про кучерявість перцю та що з цим робити.
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