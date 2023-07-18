Прості дрібниці можуть зіпсувати врожай: чому гірчать огірки та що з цим робити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Липня 2023, 15:30
Чому гірчать огірки: причини та що робити, щоб вони не були гіркими
Фото: Pixabay

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