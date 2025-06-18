Что делать с пионами после цветения: обязательный план действий

Пионы — цветы, цветение которых ожидает большинство людей, ведь они такие красивые и так приятно пахнут. Но они быстро отцветают и нужно знать, что делать с пионами после цветения, чтобы в следующем году они зацвели снова.

Читай в материале, что делать с кустами пионов после цветения и какой уход нужен цветам.

Что делать с пионами после цветения

В первую очередь нужно срезать плохие бутоны. Как обрезать пионы и когда это делать, мы уже рассказывали. Это действительно очень важный и ответственный процесс. Это помогает перенаправить энергию в корневую систему и сформировать почки для следующего сезона.

Второй важный этап — подкормка. Через две недели после цветения нужно внести сбалансированное удобрение с соотношением N-P-K около 5-10-10 или 10-10-10 (или 10г калия + 15г фосфора).

Народные средства для подпитки пионов после цветения:

настой крапивы (полуведра свежих листьев на 7 дней — 1 л концентрата развести в 10 л воды);

настой с сажей: добавить 50 г сажи в ведро воды и полить вокруг куста.

Следует не забывать о поливе. Почва должна быть равномерно влажной, но избегай слишком влажной среды на листьях, чтобы не было грибковых заболеваний.

Часто пионы поражают вредители, особенно муравьи. Надо знать, как бороться с муравьями на пионах, а также иметь защиту от других вредителей.

Также проверяй листья на наличие пятен и мучнистой росы. При необходимости удаляй пораженные участки, очищай почву у основания от остатков, обеспечивай проветривание.

Дождись природного пожелтения листьев. Только после этого — осенью, после первых заморозков, обрежь стебли под корень. Ранняя осенняя или весенняя обрезка повредит накоплению резервов в корнях. После обрезки осенью можно добавить мульчу, чтобы защитить корни и удержать влагу. Но при этом мульча должна быть легкой и “дышащей”.

Пионы можно не только обрезать, но и пересаживать. Читай о правилах пересадки пионов и когда это лучше делать.

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