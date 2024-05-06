Как бороться с муравьями на пионах: что поможет спасти цветы от вредителей

Пионы — одни из цветов, которые обожают не только люди, но и вредители. Весной, когда распускаются бутоны пионов, можно увидеть, что по ним лазают муравьи. Большое количество насекомых значительно вредит растению, что приводит к короткому сроку цветения.

Читай в материале, как бороться с муравьями на пионах и почему они любят эти цветы.

Почему на пионах появляются муравьи

Весной, перед тем, как должны распуститься бутоны пионов, ты можешь увидеть на них клейкий сахарный сок. Можно подумать, что это просто роса, но если коснуться его, то он будет липким на ощупь.

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Этот сок возникает из чашелистиков и кристаллизуется. Именно он привлекает муравьев, а не яркий цвет, как некоторые люди могут подумать.

Сладкий сок пионы выделяют через мелкие волоски, еще до распускания цветов. В этот период на бутонах можно наблюдать много муравьев, которые пытаются прогрызть лепестки, чтобы получить больше сока.

Из-за таких повреждений цветы долго не раскрываются, а затем становятся деформированными. Поврежденные пионы имеют короткий срок цветения, ведь быстро увядают. Именно поэтому нужно знать, как избавиться от муравьев на пионах.

Кроме этого, муравьи способны портить корневую систему растений, разводить тлю на листьях и стеблях, питаться соком цветов.

Как бороться с муравьями на пионе

В первую очередь, нужно очистить место под кустами пионов, убрать весь сорняк и разрыхлить почву, чтобы насекомые не селились в корневой системе. После этого нужно приготовить сухую смесь, для которой понадобятся равные части пищевой соды, золы и гашеной извести. Этими веществами посыпать зону вокруг каждого куста пионов.

Поможет прогнать муравьев из пионов настой из лаврового листа. Надо взять 30 г сухого лаврового листа и залить его 2 л кипятка. Дать настояться три часа. Затем добавить еще два литра воды и опрыскивать кусты.

Избавиться от муравьев на пионах может также раствор нашатырного спирта. Для этого 1 ч. л. нашатырного спирта раствори в 1 л воды и опрыскай цветы. Резкий аромат насекомые не выдерживают.

Хорошим способом, который поможет избавиться от вредителей, является настой чеснока.

Две головки чеснока надо измельчить и залить 2 литрами горячей воды. Оставить настояться на сутки, а затем применить для опрыскивания пионов.

Если думаешь, как избавиться от муравьев на пионах, стоит вспомнить о борной кислоте. Из нее нужно сделать приманку. Для этого надо смешать полстакана теплой воды, 1 ч. л. борной кислоты и 5 ст. л. варенья. Разложить приманку под кустами или вблизи муравейника.

Также помни, что ты можешь приобрести профессиональные средства для борьбы с муравьями в специальных магазинах для сада и огорода.

Ранее мы рассказывали, когда сажать пионы и как это делать.

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