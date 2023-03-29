Не все так просто! Когда сажать пионы весной и как это делать правильно

Весной цветы очаровывают своей красотой: высокие, яркие, благоухающие, пышные. Одними из самых красивых цветов, которые так любят девушки, являются пионы. Но сажать этих красавцев не так-то просто.
Когда сажать пионы и как подготовить почву для высадки цветов — разбираем в материале.
Пионы — многолетние растения, поэтому радовать глаз будут каждый год. Разновидностей пионов очень много: травянистые и древовидные.
Лучше сажать пионы осенью, но можно и весной. Лучший период для этого — с апреля до первой половины мая, когда температура не опускается ниже 0ºС.
Для начала следует выбрать правильный саженец. Лучше всего покупать саженцы пионов в проверенных магазинах.
Правильные саженцы должны иметь:
Pexels
Место для высадки пиона необходимо выбрать солнечное, желательно защищенное от ветра. После того как место для посадки определили, готовим посадочную яму:
А вот когда сажать в открытую почву лилии — мы писали в нашем другом материале.
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