Не все так просто! Когда сажать пионы весной и как это делать правильно

Весной цветы очаровывают своей красотой: высокие, яркие, благоухающие, пышные. Одними из самых красивых цветов, которые так любят девушки, являются пионы. Но сажать этих красавцев не так-то просто.

Когда сажать пионы и как подготовить почву для высадки цветов — разбираем в материале.

Когда сажать пионы

Пионы — многолетние растения, поэтому радовать глаз будут каждый год. Разновидностей пионов очень много: травянистые и древовидные.

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Лучше сажать пионы осенью, но можно и весной. Лучший период для этого — с апреля до первой половины мая, когда температура не опускается ниже 0ºС.

Как правильно выбрать пионы: советы

Для начала следует выбрать правильный саженец. Лучше всего покупать саженцы пионов в проверенных магазинах.

Правильные саженцы должны иметь:

большие корни;

без гнили и плесени;

корни должны быть жесткими, без наростов;

два или три ростка розового или красного цвета.

Как выбрать место для посадки пиона

Место для высадки пиона необходимо выбрать солнечное, желательно защищенное от ветра. После того как место для посадки определили, готовим посадочную яму:

сделай яму 60 см в ширину, 60 см в длину и 60 см в глубину;

на дно ямы насыпь дренаж в виде гравия, гальки или битого кирпича;

добавь к почве перегной, торф и питание пролонгированного действия для цветов.

Как правильно сажать пионы

Перед тем как высаживать пионы, следует хорошо утрамбовать почву. В каждую яму насыпь смесь приготовленный грунт так, чтобы образовался бугор. На вершине бугорка аккуратно расположи корневище пиона таким образом, чтобы почки были углублены на четыре сантиметра. Полей место посадки большим количеством воды. Место посадки можно присыпать корой дерева.

А вот когда сажать в открытую почву лилии — мы писали в нашем другом материале.

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