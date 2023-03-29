Не все так просто! Коли садити півонії навесні та як це робити правильно

Навесні квіти зачаровують своєю красою: високі, яскраві, пахучі, пишні. Однією з найкрасивіших квіток, яку так полюбляють дівчата, є півонії. Та садити ці гонорові квіти не так вже й просто. Коли садити півонії та як підготувати ґрунт до висадки квітів — розбираємо у матеріалі.

Коли садити півонії

Півонії — багаторічні рослини, тож милувати око будуть щороку. Різновидів півоній є дуже багато: трав’янисті та деревисті.

Найкраще садити півонії восени, але можна й навесні. Найкращий період для цього — від квітня до першої половини травня, коли температура не опускається нижче 0ºС.

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Для початку варто вибрати правильний саджанець. Найкраще купувати саджанці півоній у перевірених магазинах.

Правильні саджанці повинні мати:

великі корені;

без гнилі та плісняви;

корені повинні бути твердими, без наростів;

два або три паростки рожевого чи червоного кольору.

Як обрати місце для посадки півонії

Місце для висадки півонії необхідно вибрати сонячне, бажано захищене від вітру. Після того, як місце для посадки визначили, готуємо посадкову яму:

зроби яму 60 см завширшки, 60 см завдовжки та 60 см завглибшки;

на дно ями насип дренаж у вигляді гравію, гальки або битої цегли;

додай до ґрунту перегній, торф та харчування пролонгованої дії для квітів.

Як правильно садити півонії

Перед тим, як висаджувати півонії, варто гарно утрамбувати ґрунт. В кожну яму висип суміш приготовленого ґрунту так, щоб утворився горбок. На вершині горбка акуратно розташуй кореневище півонії таким чином, щоб бруньки були заглиблені на чотири сантиметри. Полий місце посадки великою кількістю води. Місце посадки можна присипати корою дерева.

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