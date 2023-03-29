Не все так просто! Коли садити півонії навесні та як це робити правильно

Навесні квіти зачаровують своєю красою: високі, яскраві, пахучі, пишні. Однією з найкрасивіших квіток, яку так полюбляють дівчата, є півонії. Та садити ці гонорові квіти не так вже й просто. Коли садити півонії та як підготувати ґрунт до висадки квітів — розбираємо у матеріалі.
Півонії — багаторічні рослини, тож милувати око будуть щороку. Різновидів півоній є дуже багато: трав’янисті та деревисті.
Найкраще садити півонії восени, але можна й навесні. Найкращий період для цього — від квітня до першої половини травня, коли температура не опускається нижче 0ºС.
Для початку варто вибрати правильний саджанець. Найкраще купувати саджанці півоній у перевірених магазинах.
Правильні саджанці повинні мати:
Pexels
Місце для висадки півонії необхідно вибрати сонячне, бажано захищене від вітру. Після того, як місце для посадки визначили, готуємо посадкову яму:
А ось коли садити у відкритий ґрунт лілії — ми писали в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!