Коли садити троянди весною: точні дати посадок за місячним календарем

Троянди — одні з найкрасивіших квітів, які до того ж мають вишуканий запах. Але доглядати ці рослини не так легко.

Троянди садять у відкритий ґрунт навесні та готують до літа. Коли садити троянди весною та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Коли садити троянди весною

Троянди навесні садять тоді, коли земля достатньо прогріється. Найчастіше це роблять у квітні. А якщо ти переймаєшся, що будуть заморозки, то сади в середині квітня – травні.

Коли садити троянди весною за місячним календарем 2026

Сприятливі дні посадки троянд у березні 2026: 25, 26, 31.

Сприятливі дні посадки троянд у квітні 2026: 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

Сприятливі дні посадки троянд у травні 2026: 19, 25, 26, 27, 28.

Як вибрати правильне місце для посадки троянд

Троянди — рослини, які люблять сонце. Тому вибирай сонячне та тепле місце. Краще робити це на піднесеному місці чи схилі. Адже на занижених місцях утворюватимуться калюжі з дощовою водою.

Від цього гнитиме коріння. Якщо ти садиш кущові троянди, то залишай між ними достатньо місця.

Такі чагарники дуже швидко розростаються, їм потрібно багато простору для гарного росту. Плетисту троянду садять біля південних стін будинку або альтанок, щоб гілки мали, на що спертися.

Яким має бути ґрунт для посадки троянд

Ґрунт необхідно брати пухкий та легкий, родючий та багатий органікою. У глинистій і кислій землі квіти не ростуть. Якщо ділянка важка, внеси до неї компост, кілька відер землі або кілька літрів деревної золи.

Посадка троянд у відкритий ґрунт: підготовка

У саджанців має бути закрита коренева система, щоб не обрізати та не обробляти їх спеціальними препаратами.

Саджанці, які продають на ринках, найчастіше мають відкриту кореневу систему і погано приживаються.

Якщо так сталося, що ти купив(-ла) троянди в такому вигляді, то вибирай саджанці з двома або трьома стеблами завдовжки не менше ніж 25 см.

Як садити троянди навесні: покрокова інструкція

Садити троянди найкраще ввечері. Для цього викопай ями залежно від величини саджанця діаметром до 60 см. Глибина посадкової ями має бути на 15 см більша за розміри земляної грудки. Родючий шар відклади в один бік, а решту ґрунту — в інший. Уклади на дно дренаж з битої цеглини або дрібного щебеню. Приготуй посадкову суміш, складену з верхнього родючого шару, піску, компосту та листової землі. Заповни посадкові ями цією сумішшю та додай у кожну яму по 2 ст. л. суперфосфату. Постав саджанець у ґрунт і починай акуратно засипати коріння землею, ущільнюючи її руками, щоб між корінням не залишалося порожнеч. Добре полій усі посаджені троянди теплою водою, замульчуй усі пристеблові кола соломою чи сіном. Прикрий саджанці мішком або простирадлом, щоб сонячні промені не обпалили ніжні рослини. Притінення має бути протягом першого тижня, поки саджанці не вкореняться на новому місці.

