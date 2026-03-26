Когда сажать розы весной: точные даты посадок по лунному календарю

Розы — одни из самых красивых цветов, которые к тому же имеют изысканный аромат. Но ухаживать за растениями не так легко.

Когда сажать розы весной и что для этого нужно — читай в материале.

Когда сажать розы весной

Розы весной сажают тогда, когда земля будет достаточно прогрета. Чаще всего это делают в апреле. А если ты переживаешь, что можно еще ожидать заморозков, то сажай в средине апреля – мае.

Когда сажать розы весной по лунному календарю 2026

Благоприятные дни посадки роз в марте 2026: 25, 26, 31.

Благоприятные дни посадки роз в апреле 2026: 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

Благоприятные дни посадки роз в мае 2026: 19, 25, 26, 27, 28.

Как выбрать правильное место для посадки роз

Роза — растение, которое любят солнце. Поэтому выбирай солнечное и теплое место. Лучше делать это на возвышенном месте или склоне. Ведь на заниженных местах будут образовываться лужи с дождевой водой.

От этого будут гнить корни. Если ты сажаешь кустовые розы, то оставляй между ними достаточно места.

Такие кустарники очень быстро разрастаются, им нужно много пространства для хорошего роста. Плетистую розу сажают возле южных стен дома или беседок, чтобы у веток было на что опереться.

Какой должна быть почва для посадки роз

Почву необходимо брать рыхлую и легкую, плодородную и богатою органикой. В глинистой земле (и кислой) цветы не растут. Если участок тяжелый, внеси в него компост, несколько ведер земли или несколько литров древесной золы.

Посадка роз в открытый грунт: подготовка

Саженцы должны иметь закрытую корневую систему, чтобы не обрезать и не обрабатывать их специальными препаратами.

Саженцы, которые продают на рынках, чаще всего имеют открытую корневую систему и плохо приживаются.

Если так случилось, что ты купил(-а) розы в таком виде, то выбирай саженцы с двумя или тремя стеблями длиной не менее 25 см.

Как сажать розы весной: пошаговая инструкция

Садить розы лучше всего вечером. Для этого выкопай ямы в зависимости от величины саженца диаметром до 60 см. Глубина посадочной ямы должна быть на 15 см больше размеров земляного кома. Плодородный слой отложи в одну сторону, а остальной грунт — в другую. Уложи на дно дренаж из битого кирпича или мелкого щебня. Приготовь посадочную смесь, составленную из верхнего плодородного слоя, песка, компоста и листовой земли. Заполни посадочные ямы этой смесью и добавь в каждую яму по 2 ст. л. суперфосфата. Установи саженец на грунт и начинай аккуратно засыпать корни землей, уплотняя ее руками, чтобы между корнями не оставалось пустот. Хорошо полей все посаженые розы теплой водой, замульчируй все приствольные круги соломой или сеном. Притени саженцы мешком или простынею, чтобы солнечные лучи не обожгли нежные растения. Притенение должно быть в течение первой недели, пока саженцы не укоренятся на новом месте.

Ранее читай посевной календарь на апрель 2026: что сажать и когда для наилучшего результата.

