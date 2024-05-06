Як боротися з мурахами на півонії: що допоможе легко врятувати квітку від шкідників

Півонії — одні з квітів, які обожнюють не лише люди, а й шкідники. Навесні, коли розпускаються бутони півоній, можна побачити, що по них лазять мурахи. Велика кількість комах значно шкодить рослині, що призводить до короткого терміну цвітіння.

Читай у матеріалі, як боротися з мурахами на півонії та чому вони полюбляють ці квіти.

Чому на півонії з’являються мурахи

Весною, перед тим, як розпускаються бутони півоній, ти можеш побачити на них клейкий цукровий сік. Можна подумати, що то просто роса, але якщо торкнутися його, то він буде липким на дотик.

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Цей сік виникає з чашолистиків і кристалізується. Саме він приваблює мурашок, а не яскравий колір квітів, як деякі люди можуть подумати. Солодкий сік півонії виділяють через дрібні волоски ще до розпускання квітів.

У цей період на бутонах можна спостерігати багато мурах, які намагаються прогризти пелюстки, щоб отримати більше соку.

Через такі пошкодження квіти довго не розкриваються, а потім стають деформованими. Пошкоджені півонії мають короткий термін цвітіння, адже швидко в’януть. Саме тому треба знати, як позбутися мурах на півонії.

Крім цього, мурахи здатні псувати кореневу систему рослин, розводити попелицю на листках та стеблах, харчуватися соком квітів.

Як боротися з мурахами на півонії

Насамперед треба очистити місце під кущами півоній, прибрати увесь бур’ян та розпушити ґрунт, щоб комахи не селилися в кореневій системі. Після цього треба приготувати суху суміш, для якої знадобляться рівні частини харчової соди, золи й гашеного вапна. Цими речовинами посипати зону навколо кожного куща півоній.

Допоможе прогнати мурах з півоній настій з лаврового листа. Треба взяти 30 г сухого лаврового листа та залити його 2 л окропу. Дати настоятися три години. Потім додати ще два літри води та оприскувати кущі.

Позбутися мурах на півоніях може також розчин нашатирного спирту. Для цього 1 ч. л. нашатирного спирту розчини в 1 л води та обприскай квіти. Різкий аромат комахи не витримують.

Хорошим способом, який допоможе позбутися шкідників, є настій часнику. Дві головки часнику треба подрібнити та залити 2 л гарячої води. Залишити настоятися на добу, а потім застосувати для обприскування півоній.

Якщо думаєш, як позбутися мурах на півоніях, варто згадати про борну кислоту. З неї треба зробити приманку. Для цього варто змішати півсклянки теплої води, 1 ч. л. борної кислоти та 5 ст. л. варення. Розкласти приманку під кущами або поблизу мурашника.

А також пам’ятай, що ти можеш придбати професійні засоби для боротьби з мурахами у спеціальних магазинах для саду та городу.

Раніше ми розповідали, коли садити півонії та як це робити.

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