Фото КМДА Київ квітне! Останні дні у столиці дуже тепло та сонячно, тож розквітли сакури та магнолії. Насолодитися цією красою варто, а ще — зробити фото. У КМДА розповіли, де в Києві цвітуть сакури та магнолії та поділилися красивими локаціями для фото. Сакури та магнолії у Києві: квіткові локації для красивих фото У деяких районах Києва вже розквітла неймовірна кількість сакур та магнолій. Тож ти можеш вибратися після роботи чи на вихідних на прогулянку, щоб помилуватися красою. Найперші розквітли у Дніпровському та Деснянському районах, утім скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах Києва. Сезон цвітіння — близько двох тижнів, тож варто встигнути. Крім традиційних місць сакур та магнолій — ботанічного саду імені Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, помилуватися цвітінням сакур можна буде в таких локаціях: парки: Перемога, Кіото, Партизанської слави, Сирецький, Наводницький, імені Миколи Зерова, Відрадний, Орлятко, Куренівський, Наталка, Інтернаціональний, на вулиці Ореста Васкула, Пуща-Водиця, Солом’янський ландшафтний; сквери: біля Золотих воріт, Мюнхенський, імені Марії Заньковецької, біля театру імені Івана Франка, біля Печерської райдержадміністрації, біля кінотеатру Жовтень, № 3 на Контрактовій площі, на просп. Степана Бандери, імені Максима Шаповала, Залізничний, на бульварі Академіка Вернадського, імені Василя Стуса, на вул. Івана Федорова; біля ВДНГ; Героїв Маріуполя; бульвар Липський; бульвар Верховної Ради; Дарницька площа; Сад Каменів; набережна Дніпра; площа Петра Кривоноса; Майдан Незалежності; Пейзажна алея; Володимирська гірка; Магнолії у Києві: фото Київ квітне сакурами та магноліями! Куди сходити, щоб побачити красу / 4 Фотографії Читати на тему Коли квітне сакура в Києві: найцікавіші локації столиці Дізнайся, коли у Києві починає цвісти сакура та де можна помилуватися рожевим цвітом. Де цвітуть магнолії у Києві Парки: Наталка, на просп. Романа Шухевича, Партизанської слави, Воїнів-інтернаціоналістів, Перемога, Відрадний, Голосіївський. Сквери: Бастіонний, імені Марії Заньковецької, на Дарницькій площі. А також на бульварах Івана Миколайчука та Амвросія Бучми.Раніше ми розповідали, коли цвітуть півонії.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпочинок, квіти, Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter