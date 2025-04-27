Київ квітне сакурами та магноліями! Куди сходити, щоб побачити красу

Київ квітне! Останні дні у столиці дуже тепло та сонячно, тож розквітли сакури та магнолії. Насолодитися цією красою варто, а ще — зробити фото. У КМДА розповіли, де в Києві цвітуть сакури та магнолії та поділилися красивими локаціями для фото.

Сакури та магнолії у Києві: квіткові локації для красивих фото

У деяких районах Києва вже розквітла неймовірна кількість сакур та магнолій. Тож ти можеш вибратися після роботи чи на вихідних на прогулянку, щоб помилуватися красою.

Найперші розквітли у Дніпровському та Деснянському районах, утім скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах Києва.

Сезон цвітіння — близько двох тижнів, тож варто встигнути. Крім традиційних місць сакур та магнолій — ботанічного саду імені Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, помилуватися цвітінням сакур можна буде в таких локаціях:

парки : Перемога, Кіото, Партизанської слави, Сирецький, Наводницький, імені Миколи Зерова, Відрадний, Орлятко, Куренівський, Наталка, Інтернаціональний, на вулиці Ореста Васкула, Пуща-Водиця, Солом’янський ландшафтний;

: Перемога, Кіото, Партизанської слави, Сирецький, Наводницький, імені Миколи Зерова, Відрадний, Орлятко, Куренівський, Наталка, Інтернаціональний, на вулиці Ореста Васкула, Пуща-Водиця, Солом’янський ландшафтний; сквери : біля Золотих воріт, Мюнхенський, імені Марії Заньковецької, біля театру імені Івана Франка, біля Печерської райдержадміністрації, біля кінотеатру Жовтень, № 3 на Контрактовій площі, на просп. Степана Бандери, імені Максима Шаповала, Залізничний, на бульварі Академіка Вернадського, імені Василя Стуса, на вул. Івана Федорова; біля ВДНГ; Героїв Маріуполя;

: біля Золотих воріт, Мюнхенський, імені Марії Заньковецької, біля театру імені Івана Франка, біля Печерської райдержадміністрації, біля кінотеатру Жовтень, № 3 на Контрактовій площі, на просп. Степана Бандери, імені Максима Шаповала, Залізничний, на бульварі Академіка Вернадського, імені Василя Стуса, на вул. Івана Федорова; біля ВДНГ; Героїв Маріуполя; бульвар Липський;

бульвар Верховної Ради;

Дарницька площа;

Сад Каменів;

набережна Дніпра;

площа Петра Кривоноса;

Майдан Незалежності;

Пейзажна алея;

Володимирська гірка;

Магнолії у Києві: фото

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Де цвітуть магнолії у Києві

Парки: Наталка, на просп. Романа Шухевича, Партизанської слави, Воїнів-інтернаціоналістів, Перемога, Відрадний, Голосіївський.

Сквери: Бастіонний, імені Марії Заньковецької, на Дарницькій площі.

А також на бульварах Івана Миколайчука та Амвросія Бучми.

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