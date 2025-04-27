Киев цветет сакурами и магнолиями! Куда сходить, чтобы увидеть красоту и насладиться атмосферой

Киев цветёт! Последние дни в столице очень тепло и солнечно, и расцвели сакуры и магнолии. Насладиться этой красотой стоит, а еще — сделать фото. В КГГА рассказали, где в Киеве цветут сакуры и магнолии, и поделились красивыми локациями для фото.

Сакуры и магнолии в Киеве: цветочные локации для красивых фото

В некоторых районах Киева уже расцвело невероятное количество сакур и магнолий. Так что ты можешь выбраться после работы или на выходных на прогулку, чтобы полюбоваться красотой.

Первые расцвели в Днепровском и Деснянском районах, впрочем, скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах Киева.

Сезон цветения — около двух недель, поэтому нужно успеть. Кроме традиционных мест сакур и магнолий — ботанического сада имени Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, полюбоваться цветением сакур можно будет на следующих локациях:

парки : Победа, Киото, Партизанской славы, Сырецкий, Наводницкий, имени Николая Зерова, Отрадный, Орленок, Куреневский, Наталка, Интернациональный, на улице Ореста Васкула, Пуща-Водица, Соломенский ландшафтный;

: Победа, Киото, Партизанской славы, Сырецкий, Наводницкий, имени Николая Зерова, Отрадный, Орленок, Куреневский, Наталка, Интернациональный, на улице Ореста Васкула, Пуща-Водица, Соломенский ландшафтный; скверы : у Золотых ворот, Мюнхенский, имени Марии Заньковецкой, у театра имени Ивана Франко, у Печерской райгосадминистрации, у кинотеатра Жовтень, № 3 на Контрактовой площади, по просп. Степана Бандеры, имени Максима Шаповала, Железнодорожный, на бульваре Академика Вернадского, имени Василия Стуса, по ул. Ивана Фёдорова; возле ВДНХ; Героев Мариуполя;

: у Золотых ворот, Мюнхенский, имени Марии Заньковецкой, у театра имени Ивана Франко, у Печерской райгосадминистрации, у кинотеатра Жовтень, № 3 на Контрактовой площади, по просп. Степана Бандеры, имени Максима Шаповала, Железнодорожный, на бульваре Академика Вернадского, имени Василия Стуса, по ул. Ивана Фёдорова; возле ВДНХ; Героев Мариуполя; бульвар Липский;

бульвар Верховной Рады;

Дарницкая площадь;

Сад Камней;

набережная Днепра;

площадь Петра Кривоноса;

Майдан независимости;

Пейзажная аллея;

Владимирская горка.

Магнолии в Киеве: фото

Киев цветет сакурами и магнолиями! Куда сходить, чтобы увидеть красоту и насладиться атмосферой / 4 Фотографии

Где цветут магнолии в Киеве

Парки: Наталка, на просп. Романа Шухевича, Партизанской славы, Воинов-интернационалистов, Победа, Отрадный, Голосеевский.

Скверы: Бастионный, имени Марии Заньковецкой, на Дарницкой площади.

А также на бульварах Ивана Мыколайчука и Амвросия Бучмы.

Раньше мы рассказывали, когда цветут пионы.

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