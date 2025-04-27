Фото КГГА Киев цветёт! Последние дни в столице очень тепло и солнечно, и расцвели сакуры и магнолии. Насладиться этой красотой стоит, а еще — сделать фото. В КГГА рассказали, где в Киеве цветут сакуры и магнолии, и поделились красивыми локациями для фото. Сакуры и магнолии в Киеве: цветочные локации для красивых фото В некоторых районах Киева уже расцвело невероятное количество сакур и магнолий. Так что ты можешь выбраться после работы или на выходных на прогулку, чтобы полюбоваться красотой. Первые расцвели в Днепровском и Деснянском районах, впрочем, скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах Киева. Сезон цветения — около двух недель, поэтому нужно успеть. Кроме традиционных мест сакур и магнолий — ботанического сада имени Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, полюбоваться цветением сакур можно будет на следующих локациях: парки: Победа, Киото, Партизанской славы, Сырецкий, Наводницкий, имени Николая Зерова, Отрадный, Орленок, Куреневский, Наталка, Интернациональный, на улице Ореста Васкула, Пуща-Водица, Соломенский ландшафтный; скверы: у Золотых ворот, Мюнхенский, имени Марии Заньковецкой, у театра имени Ивана Франко, у Печерской райгосадминистрации, у кинотеатра Жовтень, № 3 на Контрактовой площади, по просп. Степана Бандеры, имени Максима Шаповала, Железнодорожный, на бульваре Академика Вернадского, имени Василия Стуса, по ул. Ивана Фёдорова; возле ВДНХ; Героев Мариуполя; бульвар Липский; бульвар Верховной Рады; Дарницкая площадь; Сад Камней; набережная Днепра; площадь Петра Кривоноса; Майдан независимости; Пейзажная аллея; Владимирская горка. Магнолии в Киеве: фото Киев цветет сакурами и магнолиями! Куда сходить, чтобы увидеть красоту и насладиться атмосферой / 4 Фотографии Читать по теме Когда цветут сакуры в Киеве: самые интересные локации этой весны Узнай, когда в Киеве начинает цвести сакура и где можно полюбоваться розовым цветом. Где цветут магнолии в Киеве Парки: Наталка, на просп. Романа Шухевича, Партизанской славы, Воинов-интернационалистов, Победа, Отрадный, Голосеевский. Скверы: Бастионный, имени Марии Заньковецкой, на Дарницкой площади. А также на бульварах Ивана Мыколайчука и Амвросия Бучмы.Раньше мы рассказывали, когда цветут пионы.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отдых, цветы, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter