Стиль життя Здоров'я та краса

Мозок у 30 років ще “підліток”: вчені визначили 5 фаз розвитку мислення

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 28 Листопада 2025, 19:00 2 хв.
ери розвитку мозку
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь