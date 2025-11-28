Мозок у 30 років ще “підліток”: вчені визначили 5 фаз розвитку мислення

Нове дослідження вчених з Кембриджського університету виявило п’ять основних ер розвитку людського мозку, з чотирма ключовими поворотними точками, коли організація мозку переходить на нову траєкторію. Читай у матеріалі та визначай, в якій ері знаходишся ти.

5 ер мозку: чому в 30 ми ще підлітки за версією вчених

Дослідження, як зазначає The Guardian, базується на аналізі сканів мозку майже 4000 осіб віком від менш як одного року до 90 років. Вчені вимірювали організацію мозку за 12 показниками, включаючи ефективність зв’язків, компартменталізацію та залежність від центральних хабів чи розсіяних мереж.

Епохи розвитку мозку включають:

Дитинство (від народження до 9 років): відбувається консолідація мереж, скорочення синапсів; ефективність зв’язків зменшується; швидко росте сіра та біла речовина, товщина кори досягає піку, а згортки стабілізуються.

Підлітковий період (до 32 років): зростає біла речовина; удосконалюються комунікації в мозку; підвищується ефективність зв’язків, що пов’язано з покращенням когнітивних здібностей.

Дорослий період (з ранніх 30-х до 66 років): найсильніший зсув траєкторії відбувається у 32 роки; архітектура стабілізується.

Раннє старіння (з 66 років): зменшення зв’язності мозку, пов’язане з дегенерацією білої речовини.

Пізнє старіння (з 83 років): подальше зменшення зв’язності.

Професора Дункана Астла зазначає:

Озираючись назад, багато хто з нас відчуває, що наше життя складалося з різних фаз. Виявляється, що мозок також проходить ці ери. Розуміння, що структурна подорож мозку — це не питання рівномірного прогресу, а радше кількох основних поворотних точок, допоможе нам визначити, коли та як його зв’язки вразливі до порушень.

Співавторка Алекса Муслі додала:

Ми точно не стверджуємо, що люди в кінці 20-х поводитимуться як підлітки чи що їхній мозок виглядає як у підлітка. Йдеться про патерн змін.

Вона також зазначила, що висновки можуть надати інсайти щодо факторів ризику психічних розладів, які найчастіше виникають у підлітковому періоді.

