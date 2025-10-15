Кожна шоста інфекція у світі нечутлива до антибіотиків — ВООЗ

Лікарні у всьому світі фіксують небезпечну тенденцію — дедалі більше бактеріальних інфекцій перестають реагувати на лікування антибіотиками. За прогнозами експертів, уже найближчими роками кількість смертей, пов’язаних із резистентністю до ліків, різко зросте. Про це пише The Guardian.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2023 році кожна шоста лабораторно підтверджена інфекція була нечутливою до антибіотиків. Порівняно з 2018 роком ефективність понад 40% антибіотиків, що застосовуються для лікування інфекцій крові, кишечника, сечових шляхів і венеричних хвороб, суттєво знизилася.

Звіт ВООЗ, який охопив понад 23 мільйони випадків з 104 країн, свідчить, що найгостріша ситуація — у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, де слабка система епідконтролю.

Стійкість до антибіотиків прогресує швидше, ніж ми встигаємо створювати нові препарати. Це ставить під загрозу життя людей у регіонах, де профілактика та діагностика обмежені, — зазначив директор департаменту ВООЗ з антимікробної резистентності Іван Гутін.

У Південно-Східній Азії та східному Середземномор’ї вже кожна третя бактеріальна інфекція є резистентною до антибіотиків, а в Африці — кожна п’ята.

Особливу тривогу викликають грамнегативні бактерії, захищені щільною оболонкою — зокрема Escherichia coli та Klebsiella pneumoniae. Саме вони найчастіше призводять до сепсису, поліорганної недостатності й смерті.

За словами Гутіна, близько 40% штамів E. coli і понад 55% K. pneumoniae уже не реагують на антибіотики третього покоління — цефалоспорини, які раніше вважалися найефективнішими. В африканських країнах рівень стійкості досягає 70%.

Паралельно зростає й резистентність до так званих останньої лінії оборони антибіотиків — карбапенемів та фторхінолонів. Ці препарати є ключовими для лікування важких інфекцій, але їх ефективність стрімко падає.

На думку експертів, якщо ситуація не зміниться, до 2050 року смертність від антимікробної резистентності зросте на 70%.

Ми стикаємось із критичним моментом: інфекції стають сильнішими, а наукові розробки — повільнішими. Іноді потрібні ліки просто не доходять до пацієнтів, а нові антибіотики не створюються, — заявила Маніка Баласегарам із Глобального партнерства з розробки антибіотиків.

Фахівці закликають держави посилити епіднагляд і лабораторну діагностику, забезпечити доступ до вузькоспектрових антибіотиків, покращити санітарію, гігієну та вакцинацію. Не менш важливі — інвестиції у дослідження та нові терапії.

Професор Санджиб Бхакта з Університетського коледжу Лондона наголошує:

Ми бачимо тривожну ескалацію. Світ потребує узгоджених дій — від науковців до урядів. Без спільних зусиль ми можемо втратити одну з найбільших перемог медицини XX століття — здатність ефективно боротися з бактеріями.

