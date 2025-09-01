Менінгококова інфекція: смертельна загроза, яку важко розпізнати вчасно

Чи не щороку ми згадуємо про рідкісні, але важкі захворювання. Зокрема це менінгококова інфекція.

Нещодавно у реанімації Київської області від менінгокока померло десятимісячне немовля, повідомило регіональний телеканал Крокус Біла Церква.

Що таке менінгокок, як він передається, чому важливо зловити перші симптоми менінгіту та яке лікування недуги — розповідаємо далі у матеріалі.

Менінгокок: що за хвороба

За поясненням Центру громадського здоровʼя МОЗ, менінгококова інфекція це антропонозне інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом.

Захворювання може проявлятися по-різному: від безсимптомної форми носія менінгококу у носоглотці до важких форм, включно з летальним випадком.

Дуже часто менінгококова інфекція може викликати менінгіт — це запалення оболонок головного або спинного мозку. Бактеріальна або вірусна інфекція, потрапляючи у рідини спинного мозку, циркулює у порожнинах головного чи спинного мозку та викликає запальний процес.

Менінгокок є важким захворюванням, яке найчастіше вражає дітей до пʼяти років. А найвищий рівень захворюваності зустрічається серед дітей до одного року.

Збудником хвороби є однойменна бактерія менінгокок (Neisseria meningitidis). А передається вона зазвичай від людей, які є носіями бактерії, але не мають запальних змін у носоглотці.

Також заразитися можна від людей, які є хворими на гострий назофарингіт і генералізовані форми МІ.

Інкубаційний період становить від одного до десяти днів.

Симптоми менінгококу

Основними симптомами менінгококу є:

висока температура;

сильний головний біль;

скутість мʼязів шиї — пацієнт не може притиснути підборіддя до шиї;

нудота та блювання;

фотофобія та світлочутливість;

сплутаність свідомості, сонливість;

висипання червоного або фіолетового кольорів на шкірі, які не зникають під час натискання на плями.

Окрім того, менінгокок може проявлятися як сепсис. У такому випадку ти можеш спостерігати озноб, сильний біль у м’язах та суглобах, прискорене дихання, діарею, геморагічні висипання.

Діагностика та лікування менінгококової інфекції

Як зазначають у МОЗ — менінгококову інфекцію можна діагностувати під час клінічного огляду хворого і подальших лабораторних досліджень змивів з носової частини горла, мокротиння, крові, спинномозкової рідини.

Природна сприятливість до хвороби у людини висока, але все залежить від імунітету окремої людини та інших факторів, зокрема соціальних, генетичних, фізичних тощо.

Також на захворюваність впливає спосіб життя та чинники довкілля.

Якщо виявити захворювання вчасно, вдається зберегти життя пацієнта. Під час лікування важливо усунути причини розвитку недуги.

Щоб не захворіти на менінгокок, варто дотримуватися правил гігієни та уникати контактування із хворими пацієнтами, зокрема у період сезонного підвищення захворюваності.

Окрім того, допомагає щеплення від менінгококової інфекції. В Україні воно рекомендоване дітям та дорослим.

Під час лікування варто дотримуватися й інших, не менш важливих правил. Зокрема, антибіотики не можна приймати разом з деякими продуктами: більше про це, читай за посиланням.

