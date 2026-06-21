Для тебе

Не через групу крові: вчені з’ясували, чому комарі кусають одних людей частіше за інших

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 21 Червня 2026, 12:00 3 хв.
чому комарі мене не кусають
Фото Pexels

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