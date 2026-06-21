Не через групу крові: вчені з’ясували, чому комарі кусають одних людей частіше за інших

Популярне переконання про те, що деякі люди є справжніми магнітами для комарів, нарешті отримало вичерпне наукове підтвердження.

Міжнародна група дослідників впритул наблизилася до розшифрування складного хімічного механізму, який робить певних осіб неймовірно привабливими для цих небезпечних комах.

Вчені довели відсутність зв’язку між групою крові та укусами комарів

За словами медичного ентомолога Фредеріка Сімара з Французького інституту досліджень розвитку, вибірковість комарів — це не міф, а чиста наука, хоча людина й не може залишатися привабливою для них абсолютно завжди.

Головними орієнтирами для комах виступають три основні чинники: вуглекислий газ, який ми видихаємо, тепло нашого тіла та специфічний запах шкіри.

При цьому кусають людей виключно самки комарів, які за допомогою надчутливих рецепторів аналізують ці сигнали на різних відстанях.

Як зазначив шведський учений Рікард Ігнелл, “ми вже понад 100 років знаємо, що комарів приваблює вуглекислий газ, який ми видихаємо — це перший сигнал, що запускає їхню поведінку” на відстані в кілька десятків метрів.

Коли ж комаха наближається впритул (близько 10 метрів), вона починає розпізнавати унікальний запах людського тіла в комбінації з теплотою та вологістю, обираючи остаточну мішень.

Водночас нові дослідження розбили кілька популярних побутових міфів. Науковці заявили, що група крові людини, так само як і колір її шкіри, очей чи волосся, не мають жодного стосунку до смакових уподобань комарів.

Ідея про те, що комарі віддають перевагу конкретним групам крові, не має під собою жодного наукового підґрунтя,

— наголосив Фредерік Сімар.

Натомість вирішальну роль відіграє унікальний “молекулярний суп”, який продукує мікробіота нашої шкіри. Організм людини здатен виділяти від 300 до 1 000 різних ароматичних сполук, і вчені лише починають розуміти їхній вплив.

Під час експерименту Рікарда Ігнелла з комарами типу Aedes aegypti (переносниками жовтої лихоманки та денге) було встановлено, що комахи чітко реагують на суміш із 27 конкретних молекул.

Найбільш привабливими для укусів виявилися жінки (зокрема на другому триместрі вагітності), чий організм виділяв підвищену кількість хімічної сполуки 1-октен-3-ол (так званого грибного спирту), що утворюється внаслідок розпаду шкірного сала.

Вченого здивувало, що навіть мінімальне збільшення концентрації цієї речовини миттєво робить людину пріоритетною жертвою.

Додатковим і науково доведеним фактором ризику є вживання пива та алкоголю загалом. Кілька експериментів, проведених у Буркіна-Фасо та Нідерландах, підтвердили, що після вживання пива людина стає в 1,35 раза привабливішою для малярійних комарів типу Anopheles.

Це зумовлено тим, що алкоголь підвищує внутрішню температуру тіла, збільшує об’єм видихуваного вуглекислого газу та радикально змінює природний аромат шкіри.

Проблема розуміння котячих та комариних уподобань сьогодні стала максимально гострою через глобальні кліматичні зміни.

Наприклад, небезпечний тигровий комар, який є вектором вірусу чикунгунья, стрімко розширює свій ареал і вже досяг північних регіонів Франції.

Щоб уберегтися від небезпечних укусів у нових реаліях, ентомологи радять віддавати перевагу просторому одягу, що максимально закриває шкіру, використовувати якісні репеленти та протимоскітні сітки.

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