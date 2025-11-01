Їдять увесь папір! Як позбутися книжкових вошей: корисні поради від фахівців

Псоциди, або так звані книжкові воші (з роду Psocoptera), стали поширеною проблемою в нових будинках та вологих приміщеннях. Ці крихітні комахи, які нагадують вошей, але не є справжніми паразитами, не кусають людей чи тварин і не становлять загрози здоров’ю.

Однак вони можуть пошкоджувати книги, папери та інші матеріали, харчуючись мікроскопічною цвіллю. За даними видання The Spruce, ефективна боротьба з ними зосереджена на усуненні вологості та джерел харчування, а не на масовому винищенні.

Чому з’являються книжкові воші

Псоциди — це м’якотілі комахи розміром 1-2 мм, білого або коричневого кольору, з великою головою та черевцем. Їх часто плутають з постільними клопами (які кругліші, кусають і темніші) чи борошняними жуками (більші та червонувато-коричневі).

На відміну від справжніх вошей, псоциди не живуть на тілі, а мешкають у вологих місцях: під шпалерами, у старих книгах, шафах, ванних кімнатах, підвалах, гаражах та кухнях.

Причини зараження — висока вологість (вище 50%), яка сприяє росту цвілі — основного джерела їжі для псоцидів. Ознаки присутності: пошкоджені книги чи папери, екскременти комах, яйця біля вологих джерел їжі та затхлий запах.

Доросла особина живе до шести місяців, самка відкладає до 100 яєць, а цикл від яйця до дорослого триває близько трьох місяців. У нових будинках проблема особливо гостра через надлишкову вологу від будівництва.

Як позбутися книжкових вошей: перелік рекомендацій

Щоб позбутися псоцидів, дотримуйся таких рекомендацій:

Знизь вологість: відкривай вікна, використовуй вентилятори чи осушувачі повітря. За 1-3 тижні при вологості нижче 50% комахи загинуть.

Усувай джерело їжі: викидай заражені продукти, книги чи матеріали з цвіллю. Чисти поверхні ферментами чи борною кислотою.

Покращи циркуляцію повітря: у ванних і підвалах вмикай витяжки після душу, використовуй кондиціонери.

Заморозь заражені речі: витримай ці речі в морозилці чи на холоді понад годину — псоциди не витримують заморожування.

Застосовуй висушувальні засоби: посипай щілини діатомовою землею, силікагелем чи борною кислотою.

Якщо домашні методи не допомагають при масовому зараженні — звертайся до професіоналів. Псоциди не шкідливі, але їхня присутність сигналізує про проблеми з вологою, які можуть призвести до серйозніших пошкоджень дому.

