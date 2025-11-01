Едят всю бумагу! Как избавиться от книжных вшей: полезные советы от специалистов

Псоциды, или так называемые книжные вши (из рода Psocoptera), стали распространенной проблемой в новых домах и влажных помещениях. Эти крошечные насекомые, напоминающие вшей, но не являющиеся настоящими паразитами, не кусают людей или животных и не представляют угрозы здоровью.

Однако они могут повреждать книги, бумаги и другие материалы, питаясь микроскопической плесенью. По данным издания The Spruce, эффективная борьба с ними сосредоточена на устранении влажности и источников питания, а не на массовом истреблении.

Почему появляются книжные вши

Псоциды — это мягкие насекомые размером 1-2 мм, белого или коричневого цвета, с большой головой и брюшком. Их часто путают с постельными клопами (круглее, кусают и темнее) или мучными жуками (большие и красновато-коричневые).

В отличие от настоящих вшей, псоциды не живут на теле, а обитают во влажных местах: под обоями, в старых книгах, шкафах, ванных комнатах, подвалах, гаражах и кухнях.

Причины заражения — высокая влажность (выше 50%), способствующая распространению плесени — основного источника пищи для псоцидов. Признаки присутствия: поврежденные книги или бумаги, экскременты насекомых, яйца у влажных источников пищи и затхлый запах.

Взрослая особь живет до шести месяцев, самка откладывает до 100 яиц, а цикл от яйца до взрослого длится около трех месяцев. В новых домах проблема особенно остра из-за избыточной влаги от строительства.

Как избавиться от книжных вшей: перечень рекомендаций

Чтобы избавиться от псоцидов, соблюдай следующие рекомендации:

Снизи влажность: открывай окна, используй вентиляторы или осушители воздуха. Через 1-3 недели при влажности ниже 50% насекомые погибнут.

Устрани источник пищи: выбрасывай зараженные продукты, книги или материалы с плесенью. Чисти поверхности ферментами или борной кислотой.

Улучшай циркуляцию воздуха: в ванных и подвалах включай вытяжки после душа, используй кондиционеры.

Заморозь зараженные вещи: выдержи эти вещи в морозилке или на холоде больше часа — псоциды не выдерживают замораживания.

Применяй высушивающие средства: посыпай щели диатомовой землей, силикагелем или борной кислотой.

Если домашние методы не помогают при массовом заражении — обращайся к профессионалам. Псоциды не вредны, но их присутствие сигнализирует о проблемах с влагой, которые могут привести к более серьезным повреждениям дома.

