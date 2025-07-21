Як позбутися шкіроїдів: усі методи та засоби профілактики

Якщо ти ніколи не чув про жуків-шкіроїдів, то це дрібні, але надокучливі шкідники, які можуть стати справжньою проблемою в домі. Вони небезпечні не своїм укусом, адже вони цього не роблять. Проте вони здатні псувати одяг, меблі, книги, харчові продукти та навіть мертву органіку (вовну, пір’я, комах). Найчастіше їх виявляють у шафах, килимах, книжкових полицях або біля вікон. Тож треба знати, як позбутися шкіроїдів.

Як розпізнати шкіроїдів

Шкіроїди мають округле або видовжене тіло (1-4 мм), темного кольору з характерним візерунком. Їхні личинки — волохаті, схожі на гусениць, і саме вони завдають основної шкоди, живлячись органічними матеріалами.

Як позбутися шкіроїдів: покроковий план

Генеральне прибирання

Почни із повного прибирання оселі. Пропилосось всі килими, м’які меблі, плінтуси, полиці, особливо кути та затишні місця — саме там найчастіше живуть личинки. Після прибирання обов’язково викинь мішок із пилом або контейнер.

Прання та обробка речей

Усі речі з природних тканин (вовна, шовк, бавовна) випери при високій температурі або оброби парогенератором. Якщо є змога — винось їх на сонце, бо шкіроїди не витримують спеки.

Обробка хімічними засобами

У зоомагазинах і господарських відділах є інсектициди проти комах. Нанось їх згідно з інструкцією і провітрюй приміщення після обробки.

Народні методи боротьби зі шкіроїдами

Лаванда, гвоздика та розмарин

Сушені трави або ефірні олії можна розкласти в шафах — комахи не люблять сильні запахи.

Оцет або нашатирний спирт

Протирай полички та щілини — це дезінфікує поверхні та відлякує шкідників.

Апельсинова або лимонна шкірка

Свіжі кірки можна залишати в шафах — комахи уникають цитрусових ароматів.

Профілактика появи шкіроїдів

Зберігай одяг тільки чистим — піт, волосся та залишки їжі приваблюють личинок. Регулярно провітрюй шафи, не тримай речі в одному місці роками. Закривай щілини у вікнах, особливо біля москітних сіток — через них часто потрапляють жуки.

Є ще одні шкідники, які псують речі. Раніше ми розповідали, як позбутися молі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!