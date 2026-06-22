Погода у Харкові на липень 2026: суцільна спека керуватиме містом протягом місяця

Липень традиційно є найспекотнішим місяцем у році, і Харків — не виняток. Саме в цей час місто живе в особливому ритмі: вулиці наповнюються містянами, тераси кафе ніколи не пустують, а парки стають місцями справжнього літнього відпочинку.

Читай, яка погода очікує на Харків у липні 2026 та до чого варто готуватися — в матеріалі.

Погода у Харкові на липень 2026: перша декада, з 01.07 по 10.07

Місяць розпочнеться по-справжньому по-літньому: перші чотири дні — мінлива хмарність із рясним сонцем і спекою до +29…+30°C вдень. Особливо гарячим обіцяє бути 4 липня — ясне небо і максимум тепла за всю декаду.

Однак вже 6 числа місто накриє гроза, яка принесе полегшення від спеки та дещо освіжить повітря: температура тимчасово спаде до +27°C вдень і +16°C вночі, однак вже 8, 9 та 10 липня знову повернеться сонце.

Уночі в цей період термометр триматиметься на рівні +14…+18°C, вдень — +23…+30°C, причому найпрохолодніші дні першої декади припадуть саме на 8–9 число після грози.

Читати на тему Сад імені Тараса Шевченка в Харкові: все про головну візитівку міста Чому цей парк вважають візитівкою міста?

Погода у Харкові в липні 2026: друга декада, з 11.07 по 20.07

Середина місяця видасться стабільно теплою і переважно сонячною. Дощів чи гроз у цей період не очікується — більшість днів пройде під ясним або частково хмарним небом.

Невелике хмарне “вкраплення” припаде на 15 та 19–20 числа, але й ці дні залишаться теплими й комфортними.

Температура вдень коливатиметься в межах +26…+29°C, вночі — +17…+19°C. Чудовий час для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Прогноз погоди у Харкові на липень 2026: третя декада, з 21.07 по 31.07

Завершальна частина місяця стане найсонячнішою за весь липень. Опадів та гроз не передбачається — практично всі дні з 21 по 31 числа обіцяють ясне або з легкою хмарністю небо.

Вдень у цей період температура триматиметься на рівні +27…+29°C, вночі — +18…+19°C. Місяць закінчиться гідно: 31 липня буде сонячно і до +29°C, що є чудовими умовами для відпочинку перед серпнем.

Раніше ми розповідали, яка буде погода на серпень 2026 в Україні — читай в матеріалі, як літо буде поступово завершуватись.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!