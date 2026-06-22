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Погода в Харькове на июль 2026: сплошная жара будет управлять городом в течение месяца

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 июня 2026, 21:00 3 мин.
погода в Харькове на июль 2026
Фото Pexels

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