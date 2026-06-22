Погода в Харькове на июль 2026: сплошная жара будет управлять городом в течение месяца

Июль традиционно является самым жарким месяцем в году, и Харьков — не исключение. Именно в это время город живет в особом ритме: улицы наполняются горожанами, террасы кафе никогда не резвятся, а парки становятся местами настоящего летнего отдыха.

Читай, какая погода ожидает Харькова в июле 2026 и к чему стоит готовиться — в материале.

Погода в Харькове на июль 2026: первая декада, с 01.07 по 10.07

Луна начнется по-настоящему по-летнему: первые четыре дня — переменная облачность с обильным солнцем и жарой до +29…+30°C днем. Особенно горячим обещает быть 4 июля – ясное небо и максимум тепла за всю декаду.

Однако уже 6 числа город накроет гроза, которая принесет облегчение от жары и несколько освежит воздух: температура временно спадет до +27°C днем ​​и +16°C ночью, однако уже 8, 9 и 10 июля снова вернется солнце.

Ночью в этот период термометр будет держаться на уровне +14…+18°C, днем ​​— +23…+30°C, причем прохладные дни первой декады придутся именно на 8–9 число после грозы.

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Погода в Харькове в июле 2026 года: вторая декада, с 11.07 по 20.07

Середина месяца кажется стабильно теплой и преимущественно солнечной. Дождей или гроз в этот период не ожидается – большинство дней пройдет под ясным или частично облачным небом.

Небольшое облачное “вкрапление” придется на 15 и 19-20 числа, но и эти дни останутся теплыми и комфортными.

Температура днем ​​будет колебаться в пределах +26…+29°C, ночью — +17…+19°C. Прекрасное время для прогулок и отдыха на открытом воздухе.

Прогноз погоды в Харькове на июль 2026 года: третья декада, с 21.07 по 31.07

Завершающая часть месяца станет самой солнечной за весь июль. Осадков и гроз не предполагается – практически все дни с 21 по 31 числа обещают ясное или с лёгкой облачностью небо.

Днем в этот период температура будет держаться на уровне +27…+29°C, ночью — +18…+19°C. Луна закончится достойно: 31 июля будет солнечно и до +29 ° C, что является отличным условиям для отдыха перед августом.

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