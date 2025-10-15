Каждая шестая инфекция в мире нечувствительна к антибиотикам — ВОЗ

Больницы по всему миру фиксируют тревожную тенденцию — все больше бактериальных инфекций перестают реагировать на лечение антибиотиками. По прогнозам экспертов, уже в ближайшие годы число смертей, связанных с устойчивостью к препаратам, резко возрастет. Об етом пишет The Guardian.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году каждая шестая лабораторно подтверждённая инфекция оказалась нечувствительной к антибиотикам. По сравнению с 2018 годом эффективность более 40% антибиотиков, применяемых для лечения инфекций крови, кишечника, мочевыводящих путей и заболеваний, передающихся половым путём, значительно снизилась.

Отчёт ВОЗ, охватывающий более 23 миллионов случаев из 104 стран, показывает, что наиболее острая ситуация наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, где система эпидконтроля остаётся слабой.

Устойчивость к антибиотикам развивается быстрее, чем мы успеваем создавать новые препараты. Это ставит под угрозу жизни людей в регионах, где профилактика и диагностика ограничены, — отметил директор департамента ВОЗ по антимикробной резистентности Иван Гутин.

В Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье уже каждая третья бактериальная инфекция устойчива к антибиотикам, а в Африке — каждая пятая.

Особую тревогу вызывают грамотрицательные бактерии, защищённые плотной оболочкой — в частности Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Именно они чаще всего приводят к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти.

По словам Гутина, около 40% штаммов E. coli и более 55% K. pneumoniae уже не реагируют на антибиотики третьего поколения — цефалоспорины, которые ранее считались наиболее эффективными. В африканских странах уровень устойчивости достигает 70%.

Параллельно растёт и резистентность к так называемым антибиотикам последней линии защиты — карбапенемам и фторхинолонам. Эти препараты считаются ключевыми при лечении тяжёлых инфекций, однако их эффективность стремительно падает.

По мнению экспертов, если ситуация не изменится, к 2050 году смертность от антимикробной резистентности увеличится на 70%.

Мы находимся в критической точке: инфекции становятся сильнее, а научные разработки — медленнее. Иногда нужные препараты просто не доходят до пациентов, а новые антибиотики не создаются, — заявила Маника Баласегарам из Глобального партнёрства по разработке антибиотиков.

Специалисты призывают государства усилить эпиднадзор и лабораторную диагностику, обеспечить доступ к узкоспектровым антибиотикам, улучшить санитарию, гигиену и вакцинацию. Не менее важны — инвестиции в исследования и новые методы терапии.

Профессор Санджиб Бхакта из Университетского колледжа Лондона подчеркнул:

Мы наблюдаем тревожную эскалацию. Миру необходимы согласованные действия — от ученых до правительств. Без совместных усилий мы можем потерять одно из главных достижений медицины XX века — способность эффективно бороться с бактериальными инфекциями.

