Як танення Гренландії підніме рівень моря: нове дослідження

Коли експедиція проєкту GreenDrill висадилася на вершині Прудхо-Доум (Prudhoe Dome) на північному заході Гренландії, дослідники відчули себе піщинками в пащі крижаного монстра.

Вітри, що блокують сонце, хуртовини та температура значно нижче нуля створювали ілюзію вічності цього замерзлого простору. Проте результати їхньої роботи, опубліковані в журналі Nature Geoscience, свідчать про зворотне: цей вічний лід уже зникав у минулому, і це сталося значно швидше, ніж ми вважали.

Скелі, що пам’ятають сонце

Мета вчених була безпрецедентною — пробитися крізь 500-метрову товщу льоду, щоб дістати зразки корінної породи. Це лише третій випадок в історії, коли людству вдалося витягти матеріал з-під найглибших частин гренландського щита. Насправді у вчених сьогодні менше каменів з-під Гренландії, ніж з поверхні Місяця.

Використовуючи метод люмінесцентного датування (вимірювання накопичених електронів у кристалах піску), геолог Калеб Уолкотт-Джордж зробив шокуюче відкриття. Скелі під куполом Прудхо востаннє бачили сонце лише 7100 років тому.

О боже, — такою була перша думка вченого, коли він побачив результати аналізу.

Раніше вважалося, що цей район залишався вкритим льодом щонайменше 100 000 років. Але виявилося, що в період, коли глобальні температури були лише на кілька градусів вищими за нинішні, величезний льодовиковий щит просто розчинився.

Арктика на межі: що це означає для нас

Це відкриття підкріплює теорію про арктичне посилення — явище, через яке полярні регіони прогріваються в рази швидше за решту планети. Коли морський лід тане, темна поверхня океану поглинає більше тепла, створюючи замкнене коло.

За останні 50 років температура в Арктиці вже зросла на 3 градуси Цельсія. Це фактично той самий поріг, при якому 7000 років тому купол Прудхо повністю зник.

Чому це критично для світу:

Гренландія є найбільшим донором підйому рівня Світового океану;

Повне танення лише одного купола Прудхо сьогодні підняло б рівень моря на 60-70 сантиметрів;

Якби розплавився весь щит Гренландії, рівень води злетів би на приголомшливі 7 метрів, затопивши більшість прибережних мегаполісів світу.

Хоча причини давнього танення (коливання земної орбіти) відрізняються від сучасних (забруднення через викопне паливо), фізика процесу залишається незмінною. Вчені порівнюють своє дослідження з медичною діагностикою.

Ми робимо біопсію, яка, сподіваюся, покаже нам, наскільки пацієнт чутливий до потепління і наскільки це потепління є смертельним, — пояснює кліматичний геохімік Йоерг Шефер.

Ці дані допоможуть вдосконалити комп’ютерні моделі, які прогнозують наше майбутнє. Адже Гренландія, здається, вже пройшла свій переломний момент, і питання лише в тому, скільки часу у нас залишилося до того, як сучасні міста повторять долю скель Прудхо, зустрівшись із сонцем віч-на-віч.

