Как таяние Гренландии поднимет уровень моря: новое исследование

Когда экспедиция проекта GreenDrill высадилась на вершине Прудхо-Доум (Prudhoe Dome) на северо-западе Гренландии, исследователи почувствовали себя песчинками в пасти ледяного монстра.

Ветры, блокирующие солнце, метели и температура значительно ниже нуля создавали иллюзию вечности этого замерзшего пространства. Однако результаты их работы, опубликованные в журнале Nature Geoscience, свидетельствуют об обратном: этот вечный лед уже исчезал в прошлом, и это произошло значительно быстрее, чем мы считали.

Скалы, которые помнят солнце

Цель ученых была беспрецедентной — пробиться сквозь 500-метровую толщу льда, чтобы достать образцы коренной породы. Это лишь третий случай в истории, когда человечеству удалось извлечь материал из-под самых глубоких частей гренландского щита. На самом деле у ученых сегодня меньше камней из-под Гренландии, чем с поверхности Луны.

Используя метод люминесцентного датирования (измерение накопленных электронов в кристаллах песка), геолог Калеб Уолкотт-Джордж совершил шокирующее открытие. Скалы под куполом Прудхо последний раз видели солнце всего 7100 лет назад.

О боже, — такой была первая мысль ученого, когда он увидел результаты анализа.

Ранее считалось, что этот район оставался покрытым льдом по меньшей мере 100 000 лет. Но оказалось, что в период, когда глобальные температуры были всего на несколько градусов выше нынешних, огромный ледниковый щит просто растворился.

Арктика на грани: что это значит для нас

Это открытие подкрепляет теорию об арктическом усилении — явлении, из-за которого полярные регионы прогреваются в разы быстрее остальной планеты. Когда морской лед тает, темная поверхность океана поглощает больше тепла, создавая замкнутый круг.

За последние 50 лет температура в Арктике уже выросла на 3 градуса Цельсия. Это фактически тот же порог, при котором 7000 лет назад купол Прудхо полностью исчез.

Почему это критично для мира:

Гренландия является крупнейшим донором подъема уровня Мирового океана;

Полное таяние только одного купола Прудхо сегодня подняло бы уровень моря на 60–70 сантиметров;

Если бы расплавился весь щит Гренландии, уровень воды взлетел бы на ошеломляющие 7 метров, затопив большинство прибрежных мегаполисов мира.

Хотя причины древнего таяния (колебания земной орбиты) отличаются от современных (загрязнение из-за ископаемого топлива), физика процесса остается неизменной. Ученые сравнивают свое исследование с медицинской диагностикой.

Мы делаем биопсию, которая, надеюсь, покажет нам, насколько пациент чувствителен к потеплению и насколько это потепление смертельно, — объясняет климатический геохимик Йорг Шефер.

Эти данные помогут усовершенствовать компьютерные модели, прогнозирующие наше будущее. Ведь Гренландия, кажется, уже прошла свой переломный момент, и вопрос лишь в том, сколько времени у нас осталось до того, как современные города повторят судьбу скал Прудхо, встретившись с солнцем лицом к лицу.

