Вчені розбудили бактерії з вічної мерзлоти — і побачили несподіване

У зразках вічної мерзлоти на Алясці вчені виявили тисячі мікроскопічних організмів, які спали десятки тисяч років.

Після приблизно 40 000 років у замороженому стані дослідники розбудили ці бактерії, аби зрозуміти, як вони поводитимуться, коли глобальне потепління стане відчутнішим.

Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі JGR Biogeosciences, яку переказує Popular Science.

Експеримент у тунелі мерзлоти

Зразки взяли у спеціальному підземному тунелі дослідницького центру. За словами геолога Трістана Каро, перше, що відчуваєш, потрапляючи туди, — це неприємний, затхлий запах.

Пахне старим підвалом, який давно не провітрювали. Але для мікробіолога це навіть захопливо — адже цікаві запахи часто бувають мікробного походження, — каже вчений.

Кожен зразок містив тисячі бактерій. Їх оживили, додавши воду та створивши температуру від 4 до 12 °C.

Як поводилися бактерії

Спочатку мікроби відновлювали активність повільно: протягом доби оновлювалася лише одна клітина на сто тисяч. Але через пів року дослідники зафіксували різке зростання популяції.

Деякі колонії розрослися настільки, що стали помітні навіть без мікроскопа.

На думку науковців, цей вибух життя спричинили не лише вищі температури, а й тривалість перебування у тепліших умовах.

Один спекотний день на Алясці мало що змінює. Важливіше, коли теплі періоди тривають довше — не лише влітку, а й восени чи навесні, — пояснює Каро.

Фахівці попереджають, що танення вічної мерзлоти може призвести до вивільнення великої кількості подібних мікроорганізмів.

Читати на тему Нагодуй хороші бактерії: з яких продуктів отримати пребіотики В яких продуктах найбільше пребіотиків та для чого вони нам потрібні — розповіла нутриціологиня

Вони споживають органічну речовину і виділяють метан та вуглекислий газ — тобто можуть посилювати парниковий ефект, створюючи замкнене коло потепління.

Хоча ймовірність того, що такі бактерії становлять загрозу для людей, вважають мінімальною, усі експерименти проводили у контрольованих лабораторних умовах.

У Львові мистецтво справді оживає просто у чашках Петрі. Тут, серед стерильних колб і піпеток, завідувачка бактеріологічної лабораторії Катерина Орловська відкрила для себе незвичне хобі — створювати картини з живих бактерій.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!