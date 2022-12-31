Нагодуй хороші бактерії: з яких продуктів отримати пребіотики

Відомо, що здорову мікрофлору в нашому кишечнику підтримують бактерії. Однак щоб вони розмножувалися та допомагали, людина має “годувати” їх пребіотиками.
Пребіотики — це компоненти їжі, які не перетравлюються і фактично годують хороші бактерії. До того ж пребіотики мають відмінний регуляційний вплив на мікрофлору кишківника.
Значна їхня кількість міститься у продуктах. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, де пребіотиків найбільше та для чого вони нам потрібні.
Пребіотики стимулюють зростання та посилюють метаболічну активність нормальної флори. Також вони дають підсилюють корисні бактерії.
Анастасія Голобородько розповіла, що у деяких сучасних методах терапії навіть почали застосовувати тільки пребіотики у лікуванні замість антибіотиків чи комплексу пробіотиків.
Достатню кількість пребіотиків в організмі ти відчуєш одразу: покращиться самопочуття, зменшиться кількість висипань тощо.
У цьому тобі допоможе фуд-терапія, яка і розрахована на те, щоб покращувати загальний стан їжею. А от список продуктів, багатих на пребіотики, читай далі.
Продуктів, багатих на пребіотики, є вдосталь. Кожен має за основу різну речовину, тому важливо вживати різні варіації таких продуктів, стверджує Голобородько.
Просто переконайся, що з цього набору ти щодня вживаєш по три – п’ять видів продуктів.
Просто переконайся, що з цього набору ти щодня вживаєш по три – п’ять видів продуктів.
Важливо дотримуватися різноманітності та додавати до раціону різні типи продуктів, щоб забезпечити організм різними видами речовин, додала нутриціологиня.
Кишківник — орган, який має більше влади над твоїм мозком, ніж ти думаєш. Збої у його роботі ти однозначно відчуєш. А що їсти для хорошої роботи кишківника окрім пребіотиків, читай у матеріалі.
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