Нагодуй хороші бактерії: з яких продуктів отримати пребіотики

Відомо, що здорову мікрофлору в нашому кишечнику підтримують бактерії. Однак щоб вони розмножувалися та допомагали, людина має “годувати” їх пребіотиками.

Пребіотики — це компоненти їжі, які не перетравлюються і фактично годують хороші бактерії. До того ж пребіотики мають відмінний регуляційний вплив на мікрофлору кишківника.

Значна їхня кількість міститься у продуктах. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, де пребіотиків найбільше та для чого вони нам потрібні.

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Чому пребіотики — це важливо?

Пребіотики стимулюють зростання та посилюють метаболічну активність нормальної флори. Також вони дають підсилюють корисні бактерії.

Анастасія Голобородько розповіла, що у деяких сучасних методах терапії навіть почали застосовувати тільки пребіотики у лікуванні замість антибіотиків чи комплексу пробіотиків.

Достатню кількість пребіотиків в організмі ти відчуєш одразу: покращиться самопочуття, зменшиться кількість висипань тощо.

У цьому тобі допоможе фуд-терапія, яка і розрахована на те, щоб покращувати загальний стан їжею. А от список продуктів, багатих на пребіотики, читай далі.

Продукти з великою кількістю пребіотиків

Продуктів, багатих на пребіотики, є вдосталь. Кожен має за основу різну речовину, тому важливо вживати різні варіації таких продуктів, стверджує Голобородько.

Насіння льону, всі каші та овочі. У них міститься глутамінова кислота;

темна листова зелень, паростки;

розчинна клітковина: пектини цитрусових, яблук, псиліум з насіння подорожника, гуарова камедь, хітозан з грибів;

топінамбур, батат, картопля запечена в мундирі, порей, цибуля та часник — містять інулін. А от ячмінь, ячмінний чай та цикорій крім інуліну містять ще й олігофруктозу;

зелені банани або плантани крім інуліну містять резистентний крохмаль. Також резистентний крохмаль містять: картопля, буряк, борошно зелених бананів;

спаржа, гриби: ерінги, шиїтаке, гливи;

какао-боби;

бобові темного кольору;

кунжут, тхіна;

гарбузове насіння, горіхи;

водорості та агар як загусник містять альгінати;

цілісні каші: кіноа, амарант, тефф, гречка та будь-які некрохмалисті овочі й борошно з них: каштани, целюлоза, гемі целюлоза, лігнін, висівки;

непастеризоване молоко в ферментації: цілісний сир, натуральні квашені йогурти й сири. Вони містять лактулозу, олігосахариди, галактоолігосахариди та пробіотик;

замінники цукру: стевія, еритрит — теж пребіотик, тому інколи можна готувати десерти на стевії;

валін, аргінін, глутамінова кислота та омега 3 – теж пребіотики, тому рибу та морепродукти треба включати в раціон частіше, ніж м’ясо та птицю.

Просто переконайся, що з цього набору ти щодня вживаєш по три – п’ять видів продуктів.

Важливо дотримуватися різноманітності та додавати до раціону різні типи продуктів, щоб забезпечити організм різними видами речовин, додала нутриціологиня.

Кишківник — орган, який має більше влади над твоїм мозком, ніж ти думаєш. Збої у його роботі ти однозначно відчуєш. А що їсти для хорошої роботи кишківника окрім пребіотиків, читай у матеріалі.

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