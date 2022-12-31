Накорми хорошие бактерии: из каких продуктов получить пребиотики

Известно, что здоровую микрофлору в нашем кишечнике поддерживают бактерии. Однако чтобы они размножались и помогали, человек должен “кормить” их пребиотиками.

Пребиотики – это компоненты пищи, которые не перевариваются и фактически кормят хорошие бактерии. К тому же пребиотики оказывают отличное регуляционное влияние на микрофлору кишечника.

Значительное их количество содержится в продуктах. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, где пребиотиков больше и для чего они нам нужны.

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Почему пребиотики – это важно?

Пребиотики стимулируют рост и усиливают метаболическую активность нормальной флоры. Также они подпитывают полезные бактерии.

Анастасия Голобородько рассказала, что в некоторых современных методах терапии даже стали применять только пребиотики в лечении вместо антибиотиков или комплекса пробиотиков.

Достаточное количество пребиотиков в организме ты почувствуешь сразу: улучшится самочувствие, уменьшится количество высыпаний и т.д.

В этом тебе поможет фуд-терапия, которая рассчитана на то, чтобы улучшать общее состояние посредством питания. А вот список продуктов, богатых пребиотиками, читай дальше.

Продукты с большим количеством пребиотиков

Продуктов, богатых пребиотиками, достаточно. Каждый имеет в основе разное вещество, поэтому важно сочетать эти продукты правильно, утверждает Голобородько.

Семена льна, все каши и овощи. В них содержится глутаминовая кислота;

темная листовая зелень, ростки;

растворимая клетчатка: пектины цитрусовые, яблок, псилиум из семян подорожника, гуаровая камедь, хитозан из грибов;

топинамбур, батат, картофель запеченный в мундире, порей, лук и чеснок – содержат инулин. А вот ячмень, ячменный чай и цикорий кроме инулина содержат еще и олигофруктозу;

зеленые бананы или плантаны кроме инулина содержат резистентный крахмал. Также резистентный крахмал содержат: картофель, свёкла, банановая мука;

спаржа, грибы: эринги, шиитаке, вешенки;

какао-бобы;

бобовые темного цвета;

кунжут, тхина;

тыквенные семена, орехи;

водоросли и агар как загуститель содержат альгинаты;

цельные каши: киноа, амарант, тефф, гречка и любые некрахмалистые овощи и мука из них: каштаны, целлюлоза, геми целлюлоза, лигнин, отруби;

непастеризованное молоко в ферментации: цельный творог, натуральные квашеные йогурты и сыры. Они содержат лактулозу, олигосахариды, галактоолигосахариды и пробиотик;

заменители сахара: стевия, эритрит – тоже пребиотик, поэтому иногда можно готовить десерты на стевии;

валин, аргинин, глутаминовая кислота и омега 3 – тоже пребиотики, поэтому рыбу и морепродукты нужно включать в рацион чаще, чем мясо и птицу.

Просто убедись, что из этого набора ты ежедневно употребляешь по три – пять видов продуктов.

Важно придерживаться разнообразия и добавлять в рацион различные типы продуктов, чтобы обеспечить организм разными видами веществ, добавила нутрициолог.

Кишечник – орган, который имеет больше власти над твоим мозгом, чем ты думаешь. Сбои в его работе ты однозначно ощутишь. А что есть для хорошей работы кишечника, кроме пребиотиков, читай в материале.

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