Накорми хорошие бактерии: из каких продуктов получить пребиотики

Известно, что здоровую микрофлору в нашем кишечнике поддерживают бактерии. Однако чтобы они размножались и помогали, человек должен “кормить” их пребиотиками.
Пребиотики – это компоненты пищи, которые не перевариваются и фактически кормят хорошие бактерии. К тому же пребиотики оказывают отличное регуляционное влияние на микрофлору кишечника.
Значительное их количество содержится в продуктах. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, где пребиотиков больше и для чего они нам нужны.
Пребиотики стимулируют рост и усиливают метаболическую активность нормальной флоры. Также они подпитывают полезные бактерии.
Анастасия Голобородько рассказала, что в некоторых современных методах терапии даже стали применять только пребиотики в лечении вместо антибиотиков или комплекса пробиотиков.
Достаточное количество пребиотиков в организме ты почувствуешь сразу: улучшится самочувствие, уменьшится количество высыпаний и т.д.
В этом тебе поможет фуд-терапия, которая рассчитана на то, чтобы улучшать общее состояние посредством питания. А вот список продуктов, богатых пребиотиками, читай дальше.
Продуктов, богатых пребиотиками, достаточно. Каждый имеет в основе разное вещество, поэтому важно сочетать эти продукты правильно, утверждает Голобородько.
Просто убедись, что из этого набора ты ежедневно употребляешь по три – пять видов продуктов.
Просто убедись, что из этого набора ты ежедневно употребляешь по три – пять видов продуктов.
Важно придерживаться разнообразия и добавлять в рацион различные типы продуктов, чтобы обеспечить организм разными видами веществ, добавила нутрициолог.
Кишечник – орган, который имеет больше власти над твоим мозгом, чем ты думаешь. Сбои в его работе ты однозначно ощутишь. А что есть для хорошей работы кишечника, кроме пребиотиков, читай в материале.
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