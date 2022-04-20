Кишечник дает сбой из-за стресса? Нутрициолог рассказала, как восстановить его качественную работу

Наше здоровье напрямую зависит от здоровья внутренних органов. Если тебя начал подводить кишечник на фоне стресса, читай советы.

Нутрициолог и национальная консультантка UNICEF Анастасия Голобородько на своей странице в Instagram рассказала, как возобновить работу кишечника.

Что влияет на кишечник

Плохое питание;

состояние экологии;

длительный стресс;

медикаменты;

проблемы с печенью;

функциональные заболевания кишечника и хронические заболевания;

образ жизни;

непереносимости и псевдоаллергии (на молочные продукты, бобовые, пшеницу).

Как возобновить работу кишечника

Чтобы восстановить качественную работу органа, самих пробиотиков или ферментации недостаточно.

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Ключом к запуску кишечника является тщательное пережевывание и гидратация, для кого-то — питание исключительно на растительной основе и исключение обработанного мяса, для других — пища на основе легкого белка, которая не раздражает организм антинутриентами.

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Важным условием является избавление от стресса, ведь организм не может восстанавливаться и функционировать по полной в напряженном состоянии.

Признаками того, что на кишечник нужно обратить внимание, являются:

вздутие;

запор;

частый стул (более четырех раз в день);

жидкий кал.

Чем питаться для хорошей работы кишечника

Исключи сахар из рациона. Промежуток между приемами пищи должен быть четыре – пять часов. Снизь употребление кофе, алкоголя, курения, ароматизаторов, соусов, сосисок и т. д. Употребляй легкий белок — морепродукты, рыбу, яйца, орехи, семена. Не употребляй молочные продукты и мясо, минимизируй глютен. Добавь в рацион много зелени, цельных круп. Пей много воды каждый день. В основе рациона должны быть овощи, зелень и белки. Употребляй пребиотики.

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