Кишечник дает сбой из-за стресса? Нутрициолог рассказала, как восстановить его качественную работу

Наше здоровье напрямую зависит от здоровья внутренних органов. Если тебя начал подводить кишечник на фоне стресса, читай советы.
Нутрициолог и национальная консультантка UNICEF Анастасия Голобородько на своей странице в Instagram рассказала, как возобновить работу кишечника.
Чтобы восстановить качественную работу органа, самих пробиотиков или ферментации недостаточно.
Ключом к запуску кишечника является тщательное пережевывание и гидратация, для кого-то — питание исключительно на растительной основе и исключение обработанного мяса, для других — пища на основе легкого белка, которая не раздражает организм антинутриентами.
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Важным условием является избавление от стресса, ведь организм не может восстанавливаться и функционировать по полной в напряженном состоянии.
Признаками того, что на кишечник нужно обратить внимание, являются:
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