Какие вредные продукты лучше убрать из рациона и почему

Аспартам, глутамат натрия, фосфаты — это и не только скрывается за привлекательной этикеткой. От каких продуктов тебе следует отказаться уже сейчас?
О вреде чипсов и газированных напитков известно давно. Однако есть пища, на которую не обращают внимания:
Блогер-нутрициолог Анна Копусь советует следующие альтернативы:
Не стоит бояться идти в супермаркет. Лучше придирчивее смотреть на состав продуктов, ведь мы то, что мы едим. А если не знаешь, что вкусненького приготовить на ужин, держи рецепт картофельного гратена дофинуа.