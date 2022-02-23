Какие вредные продукты лучше убрать из рациона и почему

Аспартам, глутамат натрия, фосфаты — это и не только скрывается за привлекательной этикеткой. От каких продуктов тебе следует отказаться уже сейчас?

О вреде чипсов и газированных напитков известно давно. Однако есть пища, на которую не обращают внимания:

Магазинная кулинария. Туда часто попадают испорченные продукты, к тому же убедиться в составе сложно. Наверняка вы видели, как кулинарию продают со скидками вечером? Не рискуйте здоровьем из-за ценника.

Туда часто попадают испорченные продукты, к тому же убедиться в составе сложно. Наверняка вы видели, как кулинарию продают со скидками вечером? Не рискуйте здоровьем из-за ценника. Еда из пакетиков. Бульонные кубики, лапша, каши, супы, пюре и другие глутаматные бомбы. Они содержат пальмовое масло, сахар, усилители вкуса и аромата.

Бульонные кубики, лапша, каши, супы, пюре и другие глутаматные бомбы. Они содержат пальмовое масло, сахар, усилители вкуса и аромата. Соки и нектары. Большинство соков на прилавках магазинов содержат большое количество сахара, ароматизаторов и ненужных кислот. Отдайте предпочтение натуральным сокам из 100% фруктов или овощей.

Батон. Казалось бы, что может быть вредного в хлебе? Но он содержит крахмал. Это вызывает скачки уровня сахара в крови.

Казалось бы, что может быть вредного в хлебе? Но он содержит крахмал. Это вызывает скачки уровня сахара в крови. Соусы. Содержат вредные примеси, сахар, стабилизаторы, усилители вкуса. Соусы можно делать дома из натуральных ингредиентов.

Содержат вредные примеси, сахар, стабилизаторы, усилители вкуса. Соусы можно делать дома из натуральных ингредиентов. Йогурты с наполнителями. Опять же содержат сахар, глутамат натрия. Лучше выбрать йогурт без наполнителей и добавить мед, орешки или фрукты.

Опять же содержат сахар, глутамат натрия. Лучше выбрать йогурт без наполнителей и добавить мед, орешки или фрукты. Кофе в стиках. Это быстро и удобно. Но сиропы, сахар, подсластители (аспартам) и полный список веществ заставляют задуматься.

Полезная продуктовая корзина

Блогер-нутрициолог Анна Копусь советует следующие альтернативы:

Газированные напитки и нектары заменить натуральными фрешами, лимонадами без сахара и травяным чаем.

Отказаться от латте с сиропами, вместо этого выбрать ароматный фильтр-кофе с пряностями.

Отдать предпочтение натуральным подсластителям — стевии, сиропу агавы, кокосовому сахару.

Делать домашние соусы на основе сметаны или греческого йогурта.

Еду быстрого приготовления заменить цельными продуктами.

Не стоит бояться идти в супермаркет. Лучше придирчивее смотреть на состав продуктов, ведь мы то, что мы едим. А если не знаешь, что вкусненького приготовить на ужин, держи рецепт картофельного гратена дофинуа.