Які шкідливі продукти краще забрати з раціону і чому

Аспартам, глутамат натрію, фосфати — саме це і не тільки приховується за привабливою етикеткою. Від яких продуктів тобі варто відмовитися вже зараз?

Про шкоду чипсів та газованих напоїв відомо давно. Проте є їжа, на яку не звертають уваги:

Магазинна кулінарія. Туди часто потрапляють зіпсовані продукти, до того ж переконатися у складі важко. Напевно, ви бачили як кулінарію продають зі знижками ввечері? Не ризикуйте здоров’ям через цінник.

Туди часто потрапляють зіпсовані продукти, до того ж переконатися у складі важко. Напевно, ви бачили як кулінарію продають зі знижками ввечері? Не ризикуйте здоров’ям через цінник. Їжа з пакетиків. Бульйонні кубики, локшина, каші, супи, пюре та інші глутаматні бомби. Вони містять пальмову олію, цукор, підсилювачі смаку й аромату.

Бульйонні кубики, локшина, каші, супи, пюре та інші глутаматні бомби. Вони містять пальмову олію, цукор, підсилювачі смаку й аромату. Соки та нектари. Більшість соків на прилавках магазинів містять велику кількість цукру, ароматизатори та непотрібні кислоти. Віддайте перевагу натуральним сокам зі 100% фруктів чи овочів.

Батон. Здавалося б, що може бути шкідливого у хлібі? Але він містить крохмаль. Це викликає стрибки рівня цукру в крові.

Здавалося б, що може бути шкідливого у хлібі? Але він містить крохмаль. Це викликає стрибки рівня цукру в крові. Соуси. Містять шкідливі домішки, цукор, стабілізатори, підсилювачі смаку. Соуси можна робити вдома з натуральних інгредієнтів.

Містять шкідливі домішки, цукор, стабілізатори, підсилювачі смаку. Соуси можна робити вдома з натуральних інгредієнтів. Йогурти з наповнювачами. Знову ж таки містять цукор, глутамат натрію. Краще обрати йогурт без наповнювачів та покласти в нього мед, горішки або фрукти.

Знову ж таки містять цукор, глутамат натрію. Краще обрати йогурт без наповнювачів та покласти в нього мед, горішки або фрукти. Кава в стіках. Це швидко і зручно. Але сиропи, цукор, підсолоджувачі (аспартам) та повний перелік речовин змушують замислитися.

Корисний продуктовий кошик

Блогерка-нутриціологиня Анна Копусь радить такі альтернативи:

Газовані напої або нектари замінити натуральними фрешами, лимонадами без цукру та трав’яним чаєм.

Відмовитися від лате з сиропами, натомість обрати ароматну фільтр-каву з прянощами.

Віддати перевагу натуральним підсолоджувачам — стевії, сиропу агави, кокосовому цукру.

Робити домашні соуси на основі сметани чи грецького йогурту.

Їжу швидкого приготування замінити цільними продуктами.

Не варто лякатися йти в супермаркет. Краще прискіпливіше дивитися на склад продуктів, адже ми те, що ми їмо. А якщо не знаєш, що смачненького приготувати на вечерю, тримай рецепт картопляного гратена дофінуа.