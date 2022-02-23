Які шкідливі продукти краще забрати з раціону і чому

Аспартам, глутамат натрію, фосфати — саме це і не тільки приховується за привабливою етикеткою. Від яких продуктів тобі варто відмовитися вже зараз?
Про шкоду чипсів та газованих напоїв відомо давно. Проте є їжа, на яку не звертають уваги:
Блогерка-нутриціологиня Анна Копусь радить такі альтернативи:
Не варто лякатися йти в супермаркет. Краще прискіпливіше дивитися на склад продуктів, адже ми те, що ми їмо. А якщо не знаєш, що смачненького приготувати на вечерю, тримай рецепт картопляного гратена дофінуа.