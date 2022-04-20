Кишківник дає збій через стрес? Нутриціологиня розповіла, як відновити його якісну роботу

Наше здоров’я безпосередньо залежить від здоров’я внутрішніх органів. Якщо тебе почав підводити кишківник на фоні стресу, читай наші поради.
Нутриціологиня та національна консультантка UNICEF Анастасія Голобородько на своїй сторінці в Instagram розповіла, як відновити роботу кишківника.
Щоб відновити якісну роботу органу, самих пробіотиків чи ферментації недостатньо.
Ключем до запуску кишківника є ретельне пережовування та гідратація, комусь — харчування виключно на рослинній основі та виключення обробленого м’яса, комусь — їжа з легкого білка, що не подразнює організм антинутрієнтами.
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Важливою умовою є позбавлення від стресу, адже організм не може відновлюватись та функціонувати на повну в напруженому стані.
Ознаками того, що на кишківник потрібно звернути увагу, є:
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