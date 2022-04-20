Кишківник дає збій через стрес? Нутриціологиня розповіла, як відновити його якісну роботу

Наше здоров’я безпосередньо залежить від здоров’я внутрішніх органів. Якщо тебе почав підводити кишківник на фоні стресу, читай наші поради.

Нутриціологиня та національна консультантка UNICEF Анастасія Голобородько на своїй сторінці в Instagram розповіла, як відновити роботу кишківника.

Що впливає на кишківник

Погане харчування;

стан екології;

тривалий стрес;

медикаменти;

проблеми з печінкою;

функціональні захворювання кишківника та хронічні захворювання;

спосіб життя;

непереносимості та псевдоалергії (на молочні продукти, бобові, пшеницю).

Як відновити роботу кишківника

Щоб відновити якісну роботу органу, самих пробіотиків чи ферментації недостатньо.

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Ключем до запуску кишківника є ретельне пережовування та гідратація, комусь — харчування виключно на рослинній основі та виключення обробленого м’яса, комусь — їжа з легкого білка, що не подразнює організм антинутрієнтами.

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Важливою умовою є позбавлення від стресу, адже організм не може відновлюватись та функціонувати на повну в напруженому стані.

Ознаками того, що на кишківник потрібно звернути увагу, є:

здуття;

запор;

часте випорожнення (понад чотири рази на день);

рідкий кал.

Що їсти для хорошої роботи кишківника

Виключи цукор з раціону. Проміжок між прийомами їжі має бути 4-5 годин. Знизь вживання кави, алкоголю, паління, ароматизаторів, соусів, сосисок тощо. Вживай легкий білок — морепродукти, рибу, яйця, горіхи, насіння. Не вживай молочні продукти та м’ясо, мінімізуй глютен. Додай у раціон багато зелені, цільні крупи. Пий багато води щодня. В основі раціону мають бути овочі, зелень та білки. Вживай пребіотики.

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