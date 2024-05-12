Не концертами единимы. Как украинские артисты зарабатывают через стриминговые сервисы — опыт отечественных лейблов

Стриминговые платформы по типу Spotify, Apple Music и YouTube Music значительно изменили музыкальный рынок и создали благоприятные условия даже для молодых артистов. Ведь каждый исполнитель может загрузить свою музыку на платформу и получить средства за прослушивание.

Но не все так просто, как кажется. Потому что, чтобы музыка дошла до слушателя, а музыкант получил прибыль, нужно привлечь целую сферу цифровой дистрибуции. Подробнее об особенностях заработка на музыкальных платформах LIGA.Life расспросили руководителей украинских лейблов.

Сколько зарабатывают украинские артисты через Spotify и другие сервисы

Основную прибыль на своем творчестве украинские исполнители приносят из следующих видов деятельности:

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концерты;

продажа произведений на носителях, в том числе на стриминговых платформах;

публичное использование произведений на радиостанциях, в заведениях (кафе, рестораны и т.п.);

использование музыки в рекламе, фильмах, сериалах, телевизионных шоу;

рекламные интеграции с другими артистами;

продажа мерча;

краудфандинг.

Марьяна Воронина, CEO лейбла Best Music, говорит, что до полномасштабной войны они проанализировали трех разных артистов, чтобы понять, как именно они зарабатывают:

— У одного было 90% продаж через мобильные сети: его музыку загружали для рингтонов. Далее последовали артисты, которые зарабатывали из “публички”. Они хорошо крутились на радиостанциях, а цифровых продаж было мало. Где-то 70% их доходов было от публичного использования и 30% — от цифровых продаж. А были и те, кто получал 90% за цифру и 10% за все другие виды использования.

Для начинающих артистов роялти от прослушиваний на стриминговых платформах могут достигать 100% доходов.

Чем известнее становиться исполнитель и чем разнообразнее источники доходов, тем меньше будет эта доля. В каталоге Best Music около 80% доходов музыкантов в 2023 году составили цифровые продажи.

А руководитель лейбла Black Beats Андрей Комар объясняет: доходы от стримингов могут быть основным заработком для начинающих артистов в течение года или даже дольше.

Это касается тех, кто выехал из Украины и не проводят концертную деятельность. У тех исполнителей, которые проводят живые выступления, самые большие заработки идут с концертов, потом — с рекламы и спонсорства, и уже в последнюю очередь из стриминга.

— Я не говорю, что сумма от стримингов уменьшается, просто растут другие доходы. Артист может за одно выступление заработать такой гонорар, сколько принесут стримингов за квартал. Если это не одно выступление, а несколько, то для артиста высокого уровня доходы по стримингам будут чисто покрывать расходы на проект. Основной заработок будет от концертов, — рассказывает Андрей.

Но, добавляет он, большинство артистов зарабатывают именно из стримов. Тех, кто может зарабатывать чисто на концертах, не так много.

А вот у компании ENKO общие доходы от роялти за прослушивание на стриминговых платформах составляют менее 50% всего заработка, рассказывает руководитель лейбла Екатерина Дмитренко.

Как устроена система цифровой дистрибуции музыки в Украине

Артист не может самостоятельно скачать песню на Spotify, Apple Music или YouTube Music, для этого необходимо привлекать дистрибьютора. Среди крупнейших в Украине — Believe и The Orchard, которые сотрудничают с исполнителями через лейблы.

Однако есть ряд независимых агрегаторов, где за определенную сумму в месяц или год артисты могут загружать музыку на стриминговые платформы.

В Украине самыми популярными стриминговыми сервисами являются YouTube Music, Apple Music и Spotify. По словам Марьяны Ворониной, основным из этих музыкальных стримингов в Украине является YouTube Music, далее следует Apple Music, и уже за ним Spotify.

Всего за март 2024 года артисты лейбла ENKO имели около 100 млн стримов на указанных платформах, из которых Spotify занимает примерно 4%, Apple Music — 5%, YouTube Music — 91%.

В 2022 году Spotify платил украинским артистам $838,78 за 1 млн прослушиваний, а Apple Music — $3556,06. В общей сложности артисты получают такие суммы за миллион прослушиваний:

Spotify — 600-800 евро;

YouTube Music — 1000-1500 евро;

Apple Music — 2000-3000 евро.

Но исполнитель не получает всю сумму: сначала свой процент забирает дистрибьютор, дальше лейбл. Также вычитываются налоги.

Сколько прослушиваний получают украинские артисты

Большинство прослушиваний украинских музыкантов на стриминговых платформах идет из Украины. По данным компании Best Music, соотношение зарубежных и украинских прослушиваний у их артистов составляет 90% и 10% соответственно. Но есть и исключения.

— Например, трек TVORCHI — Heart of Steel популярен за границей, потому что это композиция Евровидения. И в этом году будет еще трек Евровидения, который также будет популярен за границей, отмечает глава лейбла.

CEO компании Black Beats Андрей Комар приводит схожую статистику: 85% прослушиваний артистов лейбла на стриминговых платформах — из Украины, еще 15% — из-за рубежа.

Музыкальный лейбл ENKO говорит, что 77% прослушиваний их артистов уходят из Украины и 23% из других стран. В среднем за месяц фул-менеджмент артисты лейбла получают от 1 млн стримов на Spotify и столько же на Apple Music, а также от 20 млн прослушиваний на YouTube.

Она отмечает, что с марта 2023 года по март 2024 года прирост прослушиваний артистов лейбла составлял около 95%. Доля иностранных прослушиваний увеличилась примерно на 2,3%.

По состоянию на 2024 год в Украине насчитывается 3,7 млн. платных пользователей музыкальных стримингов.

— Говорят, что у нас сейчас чуть больше 30 млн населения. 3,7 млн ​​платных пользователей – это около 10-12%. Это очень мало на самом деле, если сравнивать с той же Европой или США. Но с каждым годом этот показатель растет, — рассказывает CEO лейбла Black Beats Андрей Комар.

Как увеличить количество пользователей музыкальных стриминговых платформ

По сравнению с 2022 годом количество платных подписчиков выросло на 85%, по отношению к 2023 году — на 48%. В частности, количество пользователей YouTube Music за прошлый год выросло на 38%, Apple Music — на 7%.

По мнению Андрею, главная задача украинского музыкального рынка — побороть пиратство. Важно, чтобы каждый артист в своих соцсетях и выступлениях коммуницировал со своей аудиторией и пропагандировал легальное прослушивание музыки.

CEO компании Best Music Марьяна Воронина считает, что хорошим шагом к развитию стриминговых платформ в Украине станет продвижение сервисов самими артистами.

А CEO лейбла ENKO Екатерина Дмитренко обращает внимание на замедление роста рынка вследствии снижения платежеспособности населения.

Universal Music ожидали двукратного роста количества платных пользователей платформ в Украине с трех миллионов до шести. Но стремительного роста не вышло.

— Очень сильно влияет то, что люди становятся беднее. Это очень легко заметить по тому, что главную часть рынка в Украине занимает YouTube. Почему? Там можно бесплатно слушать плейлисты или сделать подборку клипов и слушать ее, — объясняет руководительница.

Руководитель лейбла считает, что аналитики UMG недооценили влияние войны. Но ситуация не столь критична, ведь рынок хоть медленно, но растет:

— Думаю, что если бы не война, то, вероятно, прогноз в 200% оправдался бы. Я считаю, что дистрибуция будет приносить все больше денег, и рынок в Украине будет расти. После победы Украины в войне мы ожидаем скачка.

Ты тоже можешь приобщиться к популяризации украинской музыки. Для этого читай о молодых украинских артистах, которые достойны твоего внимания.

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