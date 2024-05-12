Шоу-биз

Не концертами единимы. Как украинские артисты зарабатывают через стриминговые сервисы — опыт отечественных лейблов

Ирина Танасийчук, редактор сайта 12 мая 2024, 19:00
украинские артисты
Фото: Pexels

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