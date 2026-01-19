Скандал между Jerry Heil и Кажанною: разрыв контракта и детали от Nova Music

Музыкальный рынок Украины всколыхнул громкий разрыв: лейбл Nova Music официально объявил о прекращении работы с певицей Кажанной (Анной Макиенко). То, что начиналось как перспективное сотрудничество, закончилось публичными обвинениями в рабских контрактах, финансовым шантажом и судебными перспективами.
С чего началась война в соцсетях
Градус напряжения вырос после того, как Кажанна опубликовала ироничное видео, посвященное финалистам нынешнего Нацотбора. В ролике артистка фактически высмеяла религиозные мотивы конкурсной песни Jerry Heil — Catharticus (Prayer). Подпись под видео была не менее острой:
Как должна была звучать моя песня, чтобы пройти в финал.
Живу в кредит: обвинения Кажанны
Певица не стала молчать и раскрыла шокирующие, по ее словам, детали сотрудничества с Nova Music. Кажанна заявила, что ее контракт был фактически рабским. Артистка пожаловалась на тотальную нехватку средств, отметив, что несмотря на миллионные просмотры и популярность, она вынуждена выживать в рамках кредитных лимитов.
Главное требование певицы — получить свободу без космических долгов, которые, по ее утверждению, лейбл не может подтвердить документально.
Кажанна также обвинила менеджмент в моральном давлении и шантаже зарплатами и роялти, чтобы заставить ее подписать новое, еще менее выгодное соглашение.
Ответ Jerry Heil и цифры от Nova Music
Основательница лейбла Jerry Heil была откровенно шокирована такими упреками. Она заверила, что никогда не ограничивала творческую свободу Анны и даже была готова снять свою кандидатуру с конкурса ради ее поддержки.
Я не знаю, какой лейбл мог так накрутить Аню, — прокомментировала продюсер, намекая на возможное влияние конкурентов.
Чтобы поставить точку в манипуляциях, Nova Music обнародовали условия контракта:
Распределение прибыли: 70% забирал лейбл (покрывая все расходы на клипы, записи и промо), а 30% получала артистка.
Инвестиции: Проект до сих пор не вышел на самоокупаемость, однако компенсаций за вложенные средства от певицы не требуют.
Предложения: Осенью 2025 года певице предлагали перейти на схему 50/50, но она отказалась.
На данный момент Nova Music официально расторгли договор. Дальнейшие выяснения отношений, похоже, будут происходить уже не в соцсетях, а в залах суда, так как лейбл планирует урегулировать конфликт в юридической плоскости.
Этот прецедент в очередной раз подсветил болезненный вопрос распределения средств между творцом и продюсером. Не концертами едиными. Как украинские артисты зарабатывают через стриминговые платформы — читай в нашем материале.
