“Процесс дал сбой”: Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за рекламы неоднозначного бренда

Популярный украинский актер и звезда шоу Холостяк-14 Тарас Цымбалюк оказался в эпицентре резонансного обсуждения. Причиной стал рекламный контент в его соцсетях, где артист продвигал бренд, который связывают с продажей опасных курительных смесей под видом невинных сувениров.

Скандал с Тарасом Цымбалюком: актер извинился за рекламу кофешопов

Первыми на сомнительное сотрудничество актера обратили внимание представители ветеранского сообщества. В частности, ветеран Виктор Лахно и боевой медик Вицык в сети Threads жестко раскритиковали действия медийной персоны.

По их словам, подобные магазины (кофешопы) часто маскируются под легальный бизнес, распространяя психоактивные вещества среди молодежи.

Военные выразили возмущение не только действиями блогера, но и отсутствием жесткой реакции со стороны правоохранительных органов на такую агрессивную маркетинговую стратегию.

Тарас Цымбалюк объяснил, как его ввели в заблуждение рекламодатели

После того как в сети поднялась волна критики, Тарас Цымбалюк удалил скандальные сториз и вышел к подписчикам с объяснениями. Актер признал, что рекламная интеграция действительно была ошибочной, и объяснил, как именно его команда попала в ловушку.

По словам Тараса, менеджеры бренда предоставили ему сертификаты качества, которые якобы подтверждали законность продукта. Однако позже выяснилось, что документы касались лишь отдельных компонентов, а не конечного состава продукции.

— Каждая рекламная интеграция проходит у меня тщательную проверку. К сожалению, в этот раз процесс дал сбой. На этапе согласования менеджер компании уверяла, что продукт легален и подтвержден соответствующими документами. После публикации я начал получать сообщения от людей, имевших опыт взаимодействия с продукцией, и понял, что информация, которую нам предоставили, может не соответствовать действительности, а продукция — быть опасной. Поэтому сразу же после этого сториз были удалены, — откровенно прокомментировал ситуацию Тарас Цымбалюк.

Несмотря на то, что артиста фактически ввели в заблуждение представители заказчика, он не стал снимать с себя ответственности за то, что появляется в его блоге. Звезда публично извинился перед своей аудиторией за этот инцидент.

Прошу прощения за эту ситуацию. В дальнейшем будем фильтровать запросы еще внимательнее и ответственнее, — подытожил актер, пообещав внедрить еще более жесткий аудит предложений о сотрудничестве.

