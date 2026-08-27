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Meta запровадить нові обмеження для підлітків у Facebook та Instagram: що зміниться

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Серпня 2026, 11:00 4 хв.
Meta посилює контроль за підлітками у соцмережах
Фото Pexels

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