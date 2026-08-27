Meta запровадить нові обмеження для підлітків у Facebook та Instagram: що зміниться

Компанія Meta погодилася на масштабні зміни у роботі Facebook та Instagram для користувачів віком до 18 років. Нові обмеження передбачають ліміти часу в соцмережах, нічне блокування застосунків, посилення батьківського контролю та додатковий захист підлітків від потенційно шкідливого контенту.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на умови багатомільярдної угоди Meta з американськими штатами.

Meta виплатить понад $17 млрд

Угода має врегулювати позови, які проти компанії подали 29 штатів США. Вони звинувачували Meta в тому, що Facebook та Instagram можуть завдавати шкоди дітям і підліткам, а також у неналежному захисті їхньої приватності.

За умовами врегулювання, Meta погодилася виплатити понад $17 млрд.

Позов виник після звернення штатів до суду у 2023 році. Серед позивачів — Каліфорнія та Нью-Йорк. Вони стверджували, що компанія використовувала функції платформ, зокрема автоматичне відтворення відео та Instagram Stories, щоб довше утримувати дітей і підлітків у застосунках.

Також штати звинувачували Meta в тому, що вона вводила користувачів в оману щодо безпеки соцмереж для дітей та неналежно збирала й використовувала персональні дані неповнолітніх.

Meta не визнала звинувачень і не погодилася з твердженнями про свою відповідальність. У компанії заявили, що не погоджуються з висунутими претензіями та вважають, що докази підтвердять її роботу над безпекою молодих користувачів.

Які обмеження чекають на підлітків

За даними BBC, найпомітнішою зміною стане ліміт часу користування. Для користувачів до 18 років стандартно встановлять обмеження у дві години на день. Змінити або скасувати його без дозволу батьків буде неможливо.

Також Facebook та Instagram автоматично блокуватимуть доступ для підлітків уночі — з 00:00 до 06:00. У навчальний час соцмережі за замовчуванням вимикатимуть сповіщення — з 08:00 до 15:00.

Meta також планує регулярно нагадувати підліткам про тривале користування платформами. Повідомлення з’являтимуться кожні 15 хвилин безперервного використання, а також після 60 та 90 хвилин загального часу в застосунку.

Підлітки не бачитимуть кількість лайків і реакцій під дописами за замовчуванням. Компанія також посилить обмеження щодо фільтрів, які змінюють зовнішність. Зокрема, йдеться про косметичні та надмірні макіяжні ефекти.

Крім того, користувачам до 18 років дозволять обирати неперсоналізовану стрічку. У такому режимі контент не підбиратиметься алгоритмами рекомендацій Meta на основі інтересів користувача.

Підлітки також зможуть вимикати автоматичне відтворення контенту.

Meta посилить перевірку віку

Окремий блок нововведень стосуватиметься визначення віку користувачів. Meta планує посилити перевірку акаунтів людей віком від 13 до 17 років, щоб вони потрапляли саме в налаштування та середовище, передбачені для підлітків.

Компанія також працюватиме над виявленням і видаленням акаунтів дітей віком до 13 років.

Для підлітків за замовчуванням встановлять налаштування контенту 13+. Вони базуватимуться, зокрема, на критеріях вікових рейтингів та відгуках батьків.

Більше контролю для батьків

Батьки отримають додаткові можливості контролю за використанням Facebook та Instagram їхніми дітьми. Зокрема, Meta планує повідомляти батьків, якщо підліток прив’язує до свого профілю додатковий акаунт.

Також вони отримуватимуть сповіщення про взаємодію з потенційно небезпечними дорослими, періодичні звіти про використання соцмереж і спроби змінити захисні налаштування.

Для підлітків спростять і механізм повідомлення про потенційно шкідливий контент. Meta зобов’язується реагувати щонайменше на 90% таких скарг протягом шести годин.

Компанія також має посилити захист підлітків від підозрілих дорослих, яким буде складніше знаходити, додавати та контактувати з неповнолітніми.

Meta закликають до аналогічних змін

Meta вже закликала TikTok і YouTube запровадити подібні заходи для захисту неповнолітніх. Генеральний прокурор Вашингтона Браян Швальб назвав домовленість значною перемогою у сфері захисту молоді. За його словами, нові правила можуть суттєво змінити те, як підлітки користуватимуться Instagram та Facebook.

Водночас у Meta наполягають, що не погоджуються з висунутими проти компанії звинуваченнями, а нові обмеження є частиною досягнутої угоди зі штатами США.

Нагадаємо, раніше Meta також посилила правила для неповнолітніх в Instagram. Зокрема, компанія почала обмежувати можливість підлітків віком до 16 років проводити прямі ефіри без дозволу батьків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!