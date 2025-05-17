Не клади лід на опік! Правила першої допомоги при термічних травмах

Маленький необережний рух на кухні — і ти вже притискаєш руку до холодної поверхні, шукаючи порятунку від опіку.

Звична реакція багатьох — це прикласти лід. Але чи справді це допомагає? Чи може зробити ще гірше? Ми розібралися, як правильно доглядати за незначними опіками в домашніх умовах, щоб не нашкодити собі ще більше.

Чому лід — це погана ідея

Попри поширену думку, лід не допомагає при опіках, а навпаки — може спричинити ще одне пошкодження шкіри. За версією The Washington Post, медики застерігають: контакт шкіри з льодом може викликати обмороження, а в деяких випадках — поглибити опік.

Лід може притупити відчуття болю, але водночас завдає нової шкоди тканинам.

Що ж варто робити при опіках

Охолодження водою

У випадку незначного термічного опіку (наприклад, від гарячої рідини або поверхні), варто помістити уражену ділянку під прохолодну проточну воду на кілька хвилин. Це зупинить поширення ушкодження, зменшить біль та запалення.

Якщо опік на частині тіла, яку важко промити, наприклад, на обличчі — використовуй вологий компрес з чистої тканини. А от льодові пакети краще оминати або хоча б не прикладати їх безпосередньо до шкіри.

Чистота — запорука безпеки

Після охолодження важливо ретельно промити рану водою з милом. Це допоможе зменшити ризик інфекції. Не використовуй олії, масло чи яєчні білки — вони нестерильні й можуть тільки погіршити стан шкіри.

Далі — зволоження і захист

Якщо маєш опік першого ступеня (почервоніння, легкий набряк), нанеси зволожувальний засіб, наприклад, гель алое вера.

При опіках другого ступеня з пухирями обережно нанеси антибіотичну мазь (без рецепта), потім накрий чистою пов’язкою. Головне — не проколюй пухирі. Це може спричинити інфекцію!

Коли слід звернутися до лікаря

Проте не всі опіки варто лікувати вдома!

Якщо уражені руки, ноги, обличчя чи інтимні зони, опік супроводжується сильним болем, набряком або з’являються ознаки інфекції (гній, жар) — звернися до лікаря. Це також стосується хімічних чи електричних опіків.



Раніше ми розповідали, чим мазати опік, щоб швидше пройшов.

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