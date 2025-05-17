Твоя безпека

Не клади лід на опік! Правила першої допомоги при термічних травмах

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 17 Травня 2025, 15:00
опіки
Фото Pexels
помилки у стосунках
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