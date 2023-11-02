Облепиха: польза золотистой ягоды и рецепт витаминного чая

Облепиха — невероятно полезное и сочное растение, без которого трудно представить морозный, зимний вечер.

Ее используют не только для приготовления согревающих напитков, но и десертов, витаминных закруток. Чем полезна облепиха и какие противопоказания существуют по употреблению этой ягоды — читай в материале.

Облепиха: польза и вред для организма

Гастроэнтеролог Элина Манжалий говорит: осенью и зимой хочется согреться вкусным горячим чаем, особенно — после рабочего дня или когда идет дождь.

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В таком случае помогает полезный облепиховый чай. Кроме того, что облепиха прекрасно согревает зимой, она еще очень полезна и встречается даже в составе многих растительных препаратов.

Облепиха славится следующими полезными свойствами:

Обладает высокой концентрацией витамина С. Обладает антисептическим действием. Содержит в своем составе витамины А и Е, благодаря чему при употреблении облепихи улучшается обмен веществ, запускаются процессы восстановления клеток и укрепления сосудов. Богата витаминами группы B. Положительно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта. Укрепляет иммунитет, что очень важно в осенне-зимний период. Облепиха влияет на уровень так называемого гормона счастья, поэтому улучшает настроение и успокаивает нервную систему. Считается, что облепиха способна поддерживать и восстанавливать ткани, пораженные влиянием свободных радикалов. Имеет в своем составе аскорбиновую кислоту, поэтому зарекомендовала себя, как превосходное противовирусное средство в народной медицине. При респираторных заболеваниях облепиха поможет лучшему отхождению слизи.

Всем ли можно чай из облепихи

По словам врача, существуют противопоказания. К примеру, индивидуальная непереносимость ягоды, аллергическая реакция. Также лучше не употреблять облепиху людям, страдающим панкреатитом, гепатитом, гастритами, воспалениями мочевого пузыря.

Как правильно заваривать облепиху в домашних условиях

Перед завариванием облепиховой ягоды обязательно вымой и растолки ягоды. Лучше всего это делать в посуде без использования железа (при контакте с металлом облепиха теряет часть полезных свойств).

На 400 мл горячей воды бери 150 г облепиховых ягод. По желанию можно добавить мед, несколько кусочков лимона, апельсина. Настаивай эту смесь в течение 10-15 минут.

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