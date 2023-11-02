Облепиха: польза золотистой ягоды и рецепт витаминного чая

Облепиха — невероятно полезное и сочное растение, без которого трудно представить морозный, зимний вечер.
Ее используют не только для приготовления согревающих напитков, но и десертов, витаминных закруток. Чем полезна облепиха и какие противопоказания существуют по употреблению этой ягоды — читай в материале.
Гастроэнтеролог Элина Манжалий говорит: осенью и зимой хочется согреться вкусным горячим чаем, особенно — после рабочего дня или когда идет дождь.
В таком случае помогает полезный облепиховый чай. Кроме того, что облепиха прекрасно согревает зимой, она еще очень полезна и встречается даже в составе многих растительных препаратов.
Облепиха славится следующими полезными свойствами:
По словам врача, существуют противопоказания. К примеру, индивидуальная непереносимость ягоды, аллергическая реакция. Также лучше не употреблять облепиху людям, страдающим панкреатитом, гепатитом, гастритами, воспалениями мочевого пузыря.
Перед завариванием облепиховой ягоды обязательно вымой и растолки ягоды. Лучше всего это делать в посуде без использования железа (при контакте с металлом облепиха теряет часть полезных свойств).
На 400 мл горячей воды бери 150 г облепиховых ягод. По желанию можно добавить мед, несколько кусочков лимона, апельсина. Настаивай эту смесь в течение 10-15 минут.
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