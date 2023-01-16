Репрессированные слова: как советская власть меняла украинский язык

Сотни лет Россия пыталась уничтожить украинский язык, культуру, традиции. Советская власть репрессировала украинских политических и культурных деятелей. Их убивали или отправляли в ссылку, лишь бы они не распространяли украинское слово.
Под давлением террора советского режима украинский язык и культура вынуждены были скрываться в глубинах украинских семей. Кое-где традиции сохранялись, кое-где — забывались. То же самое было с украинскими словами.
Сейчас уже не услышишь нигде “підсоння”, “бережина” или “вигріння”. А “бігун” — это точно не о спорте.
Эти слова остались только на страницах украинской истории и исследователей украинского языка. В Elle рассказали о забытых украинских словах, которые продемонстрировала исследовательница Орися Демская-Кульчицкая в своей работе Реестр репрессированных слов.
В своей работе Орися объясняет, что советская власть не только меняла целые слова, например “будущина” на “майбутнє”, но и изымала несоответствующие префиксы и суффиксы. Слово “надвиробництво” сменилось на “перевиробництво”.
Было: автомобілярня
Стало: автозавод
Было: безглядний
Стало: абсолютний
Было: безнастанний
Стало: неперервний
Было: бережина
Стало: берегова лінія
Было: бігун
Стало: полюс
Было: вагало або хитун
Стало: маятник
Было: валок
Стало: циліндр
Было: вдача
Стало: властивість
Было: виїмок
Стало: виняток
Было: вигріння
Стало: вивітрювання
Было: вогкість
Стало: вологість
Было: горбовина
Стало: височина
Было: городина
Стало: овоч
Было: граностовп або граняк
Стало: призма
Было: далебі
Стало: чесне слово
Было: далекогляд
Стало: телескоп
Было: двигіт
Стало: струс
Было: доземний
Стало: вертикальний
Было: електровня
Стало: електростанція
Было: живе срібло
Стало: ртуть
Было: заграва північна
Стало: сяйво полярне
Было: заклямровувати
Стало: брати в дужки
Было: засновок
Стало: гіпотеза
Было: заточина
Стало: бухта
Было: звіхневий
Стало: косий
Было: квас
Стало: кислота
Было: кіш
Стало: бункер
Было: кружало
Стало: диск
Было: мерзлина
Стало: мерзлота
Было: мінення
Стало: затемнення
Было: мряковина
Стало: туманність
Было: мутра
Стало: гайка
Было: навпаковий
Стало: обернений
Было: надма
Стало: дюна
Было: обрус
Стало: скатертина
Было: оник
Стало: нуль
Было: осоння
Стало: на сонці
Было: офірувати
Стало: пожертвувати
Было: партика
Стало: скибка хліба
Было: пасок
Стало: смуга
Было: первень
Стало: елемент
Было: перекутня
Стало: діагональ
Было: південник
Стало: меридіан
Было: підсоння
Стало: клімат
Было: простопад
Стало: перпендикуляр
Было: рамено
Стало: рукав
Было: рівнолежник
Стало: паралель
Было: сочка
Стало: лінза
Было: спиж
Стало: бронза
Было: суходіл
Стало: континент
Было: тамувати
Стало: зупиняти
Было: тепломір
Стало: термометр
Было: улоговина
Стало: западина
Было: хідник
Стало: тротуар
Было: чудуватися
Стало: дивуватися
В каждом регионе Украины есть свои уникальные слова. Ранее мы рассказывали об украинской диалектологии. Интересно узнать, что ты знаешь о языке своего региона?
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