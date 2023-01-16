Репрессированные слова: как советская власть меняла украинский язык

Сотни лет Россия пыталась уничтожить украинский язык, культуру, традиции. Советская власть репрессировала украинских политических и культурных деятелей. Их убивали или отправляли в ссылку, лишь бы они не распространяли украинское слово.

Под давлением террора советского режима украинский язык и культура вынуждены были скрываться в глубинах украинских семей. Кое-где традиции сохранялись, кое-где — забывались. То же самое было с украинскими словами.

Сейчас уже не услышишь нигде “підсоння”, “бережина” или “вигріння”. А “бігун” — это точно не о спорте.

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Эти слова остались только на страницах украинской истории и исследователей украинского языка. В Elle рассказали о забытых украинских словах, которые продемонстрировала исследовательница Орися Демская-Кульчицкая в своей работе Реестр репрессированных слов.

В своей работе Орися объясняет, что советская власть не только меняла целые слова, например “будущина” на “майбутнє”, но и изымала несоответствующие префиксы и суффиксы. Слово “надвиробництво” сменилось на “перевиробництво”.

Украинские аутентичные слова, которые репрессировала Россия

Было: автомобілярня

Стало: автозавод

Было: безглядний

Стало: абсолютний

Было: безнастанний

Стало: неперервний

Было: бережина

Стало: берегова лінія

Было: бігун

Стало: полюс

Было: вагало або хитун

Стало: маятник

Было: валок

Стало: циліндр

Было: вдача

Стало: властивість

Было: виїмок

Стало: виняток

Было: вигріння

Стало: вивітрювання

Было: вогкість

Стало: вологість

Было: горбовина

Стало: височина

Было: городина

Стало: овоч

Было: граностовп або граняк

Стало: призма

Было: далебі

Стало: чесне слово

Было: далекогляд

Стало: телескоп

Было: двигіт

Стало: струс

Было: доземний

Стало: вертикальний

Было: електровня

Стало: електростанція

Было: живе срібло

Стало: ртуть

Было: заграва північна

Стало: сяйво полярне

Было: заклямровувати

Стало: брати в дужки

Было: засновок

Стало: гіпотеза

Было: заточина

Стало: бухта

Было: звіхневий

Стало: косий

Было: квас

Стало: кислота

Было: кіш

Стало: бункер

Было: кружало

Стало: диск

Было: мерзлина

Стало: мерзлота

Было: мінення

Стало: затемнення

Было: мряковина

Стало: туманність

Было: мутра

Стало: гайка

Было: навпаковий

Стало: обернений

Было: надма

Стало: дюна

Было: обрус

Стало: скатертина

Было: оник

Стало: нуль

Было: осоння

Стало: на сонці

Было: офірувати

Стало: пожертвувати

Было: партика

Стало: скибка хліба

Было: пасок

Стало: смуга

Было: первень

Стало: елемент

Было: перекутня

Стало: діагональ

Было: південник

Стало: меридіан

Было: підсоння

Стало: клімат

Было: простопад

Стало: перпендикуляр

Было: рамено

Стало: рукав

Было: рівнолежник

Стало: паралель

Было: сочка

Стало: лінза

Было: спиж

Стало: бронза

Было: суходіл

Стало: континент

Было: тамувати

Стало: зупиняти

Было: тепломір

Стало: термометр

Было: улоговина

Стало: западина

Было: хідник

Стало: тротуар

Было: чудуватися

Стало: дивуватися

В каждом регионе Украины есть свои уникальные слова. Ранее мы рассказывали об украинской диалектологии. Интересно узнать, что ты знаешь о языке своего региона?

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