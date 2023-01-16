Репрессированные слова: как советская власть меняла украинский язык

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 января 2023, 20:00
Українські автентичні слова, які замінила радянська влада
Фото: Pexels

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