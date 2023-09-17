Каждый четвертый страдает от этого! Как оценить собственный вес и что делать, если он выше нормы

Почти два миллиарда человек в мире, то есть примерно каждый четвертый, имеет избыточный вес. Он вредит здоровью. Для Украины эта проблема также актуальна, поэтому Министерство здравоохранения поделилось инструкцией, как оценить собственный вес и что делать, если он выше нормы.

Как оценить собственный вес и что делать, если он выше нормы

Большой процент жировой ткани в теле очень опасен для здоровья. Чтобы проверить, грозит ли избыточный вес твоему здоровью, можно применить индекс массы тела (ИМТ). Если ты не умеешь делать это самостоятельно, можно обратиться к семейному врачу.

Чтобы измерить индекс массы тела, следует применить следующую формулу: ИМТ = вес (кг) ÷ квадрат роста (м). Эта формула вычисляет по параметрам тела, есть ли у тебя избыток веса и здоров ли он.

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Например, если твой рост 170 см, а вес — 70 кг, то ИМТ = 70 ÷ (1,7 х 1,7) = 24,2.

Важно, что использовать формулу ИМТ можно только для взрослых старше 18 лет. Для вычисления индекса массы тела детей нужно учитывать пол и возраст. Также ИМТ не используют для беременных женщин.

Значение ИМТ — какой вес здоровый

ИМТ менее 18,5 — недостаточный вес;

ИМТ от 18,5 до 24,9 — идеальный, это диапазон здорового веса;

ИМТ от 25,0 до 29,9 — избыточный вес;

ИМТ 30,0 и выше — ожирение.

Однако ориентироваться только на показатели индекса массы тела не следует. Он не отражают полную картину здоровья человека и не может указывать на другие болезни. Если вес слишком низкий или избыточный, лучше обратиться к врачу для более точных диагнозов.

Распространенной проблемой является абдоминальный жир. То есть жировые отложения на животе. Это повышает риск сахарного диабета, высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Проверить, в норме ли твой обхват талии можно так:

СОТ= обхват талии чуть выше пупка (см)÷рост (см).

Соотношение объема талии к росту 0,5 или более свидетельствует, что у тебя повышенные риски для здоровья, — пишут в Минздраве.

Ожирение сокращает жизнь в среднем на 3-10 лет, сопровождается заболеваниями. Оно может влиять на качество жизни, ментальные проблемы.

Следует помнить, что избыток или недостаточный вес могут быть вызваны рядом факторов, влияющих на тебя — генетические, пищевые привычки, прием лекарств, заболевания. Для поиска причины следует обратиться к врачу.

Раньше мы рассказывали, как безопасно набрать вес, если он недостаточен.

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