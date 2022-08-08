Цукор і кава — більше не страва: як приготувати скраб у домашніх умовах

Здавалося б, і працюєш не цілодобово, і маєш час на відпочинок, але однаково зранку відчуваєш страшенну втому. Зізнавайся, бувало? Річ у якості відпочинку. Тому, щоб вирішити цю проблему, можна спробувати влаштувати собі спа-вечір та зробити скраб у домашніх умовах.

Звісно, магазинні теж досить непогані, деякі навіть улюблені. Але трапляється, що годинка релаксу украй потрібна, а той особливий скраб закінчився. Та й у магазин іноді не встигаєш побігти, або ж він уже зачинений.

Тож зробити скраб удома — гарна ідея та захопливе заняття, що відволіче від гортання новин.

З чого можна зробити скраб у домашніх умовах

Хоч як дивно звучить, але приготувати скраб можна з будь-чого. Проте пам’ятай, що він має складатися з абразивних частинок, які очищатимуть шкіру, та олійної основи, яка допоможе пом’якшити дію скрабу та полегшити його нанесення.

Можна приготувати й сухий скраб, але існує висока ймовірність подразнення чи алергічної реакції. Якщо ж змішувати лише м’які компоненти та не додавати абразивні частинки, то вийде маска для тіла чи обличчя, а не скраб.

Вівсяний скраб у домашніх умовах

Для вівсяного скрабу знадобляться продукти, що досить часто можна побачити на столі під час сніданку. Саме вони допоможуть пом’якшити та заспокоїти шкіру.

Інгредієнти для вівсяного скрабу

перемелені вівсяні пластівці — 3 ст. л.

мед — 2 ч. л.

тепла вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування вівсяного скрабу

Все так просто, як і під час сніданку. Просто ретельно змішай інгредієнти та отримаєш чудовий скраб для спа-вечора.

Кавовий скраб у домашніх умовах

Кажуть, що саме кавовий скраб допомагає покращити вигляд проблемних ділянок. Тому його так часто намагаються відтворити виробники косметичної продукції. Кавомани точно будуть у захваті.

Інгредієнти для кавового скрабу

кава — 200 г

ефірна олія апельсина — 5 крапель

оливкова олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування кавового скрабу

Подрібнити каву, додати до неї ефірну та оливкову олії. І все, більше нічого не потрібно робити. Хіба насолоджуватись запахом улюбленого напою та відпочинком.

Медово-сольовий скраб у домашніх умовах

У народі кажуть, що коли змішати два простих інгредієнти, можна отримати скраб, який виводить шлаки зі шкіри та допомагає засвоєнню корисних речових. Чи це правда, можна перевірити, приготувавши його вдома.

Інгредієнти для медово-сольового скрабу

сіль — 200 г

мед — 100 г

Спосіб приготування медово-сольового скрабу

Необхідно лише змішати сіль та мед, а потім насолоджуватись масажем, який можна зробити завдяки цьому скрабу. Пам’ятай, що його можна використовувати лише раз на тиждень.

Цукровий скраб у домашніх умовах

Звичайний, але досить популярний вид скрабу, який допомагає очистити шкіру тіла. Важливо не наносити його на обличчя, щоб не пошкодити ніжну шкіру.

Інгредієнти для цукрового скрабу

цукор — 200 г

оливкова олія — 3 ст. л.

вітамін Е — 2 краплі

Спосіб приготування цукрового скрабу

Процес приготування скрабу досить простий — змішати усі інгредієнти. Важливо пам’ятати, що цукровий скраб наноситься на вологу шкіру та змивається теплою водою, оскільки він має досить жорстку структуру.

Медово-авокадовий скраб у домашніх умовах

Авокадо вже давно вважається надзвичайно корисним продуктом. Однак у косметичній продукції його теж шанують. Воно й не дивно, оскільки лише скраб з його вмістом може наситити шкіру усіма корисними компонентами, які сам містить.

Інгредієнти для медово-авокадового скрабу

авокадо — 1 шт.

мед — 4 ч. л.

кукурудзяне борошно — 4 ст. л.

Спосіб приготування медово-авокадового скрабу

Спочатку необхідно розім’яти стигле авокадо до консистенції гуакамоле, потім додати до нього мед та кукурудзяне борошно. Далі лишається тільки перемішати та йти у ванну.

Однак іноді важливо попіклуватись і про внутрішній стан організму. Читай, що таке щоденник харчування та навіщо він потрібен.

А щоб не пропустити цікаві матеріали, які точно стануть у пригоді, підписуйся на наш Telegram-канал.