Фени, фарби та б’юті-процедури — трихолог про догляд за волоссям від А до Я

Існують речі, які ми не звикли обговорювати, бо вважаємо їх буденними та зрозумілими. Наприклад, як правильно мити голову чи яким гребінцем користуватися.

Багато хто взагалі не звертає увагу на такі нюанси. Але саме ці, здавалося б, незначні щоденні ритуали догляду зрештою найбільше впливають на здоров’я нашого волосся.

Лікар-дерматолог і трихолог Кузьма Хобзей детально розібрав по полицях домашній та професійний догляд за волоссям.

Далі ти дізнаєшся:

Як правильно мити голову.

Чи можна розчісувати мокре волосся.

Як безпечно користуватися феном.

Яким має бути ідеальний гребінець.

Чи справді безаміачні фарби більш щадні для волосся.

З якого віку можна фарбувати волосся.

Чи ефективні салонні б’юті-процедури.

Як правильно мити голову

Дехто говорить, що голову потрібно мити двічі поспіль, інакше бруд не відмиється. А хтось навпаки вважає, що не варто цього робити, бо це пересушує волосся та шкіру голови.

Проте функціонування сальних залоз у кожного різне. Є люди, яким достатньо помити голову раз на тиждень, а декому треба це робити щодня.

Якщо шампунь не викликає стягненості, свербежу, алергії, висипів, то можна мити голову хоч щодня.

Якщо твої сальні залози працюють сильніше, то краще намилювати голову двічі. Але звертай увагу на кількість шампуню, яку наносиш, та час, протягом якого тримаєш засіб на голові.

Чим менше шампуню ти використовуєш і тримаєш на голові, тим більше разів доведеться мити голову.

Як впливає жорсткість води

Якщо вода жорстка, то зазвичай мийного засобу потрібно більше, його треба довше тримати на голові або ж милити двічі поспіль.

Коли вода м’яка та очищена, достатньо меншої кількості шампуню і, відповідно, потрібно менше часу для миття голови.

Чи має значення температура води

Температура має бути комфортною. Мийні засоби гірше працюють у холодній воді, оскільки тяжче розчинити жир.

Гаряча вода може викликати потовиділення і надлишковий приплив крові до голови. Тому обирай золоту середину.

У якому положенні мити голову

Це залежить від довжини волосся. Якщо волосся коротке, то його можна мити будь-як.

Якщо ж довге і тонке, то треба знайти зручну позу, у якій волосся мінімально заплутуватиметься. Можна трохи нахилити голову вперед, щоб пасма рівномірно спадали по периметру.

Чи можна розчісувати мокре волосся

Так, можна. Головне — додатково не виривати його.

Якщо волосся схильне до заплутування, то я б рекомендував починати його розчісувати вже під час нанесення бальзаму чи маски, — говорить трихолог.

Є щітки з рідкими гумовими зубцями, які сприяють нанесенню бальзаму по довжині волосся. Робити це треба по ходу росту волосся.

Рівномірно нанісши бальзам на волосся, ми вбиваємо одразу двох зайців: частково випрямляємо його й наносимо засіб на більший об’єм волосся.

Коли змиваєш бальзам, треба лити воду зверху, щоб вона паралельно випрямляла волосся. Далі, коли береш рушник, теж потрібно рухатися вздовж волосся — від коренів до кінчиків.

Якщо після миття волосся пухнасте і розлітається, то можна його витягувати щіткою на браш. Це займе трохи більше часу, проте такий метод не пошкоджує волосся, тому що фен не нагрівається до такої високої температури, як випрямляч.

Як безпечно користуватися феном

Феном можна користуватися регулярно, проте варто дотримуватися деяких правил:

Не ставити екстремальну температуру.

Перед висушуванням промокнути волосся рушником. Не можна сушити зовсім мокре волосся одразу після ванни гарячим феном.

Сушити потрібно рівномірно та вздовж волосся — від коренів до кінчиків.

Не варто пересушувати волосся (особливо взимку) так, щоб з нього аж пара йшла.

Якщо ти не збираєшся одразу йти на вулицю, то можна не досушувати волосся до кінця. Нехай останні 5% сохнуть природним шляхом.

Яким має бути ідеальний гребінець

Якщо волосся схильне до заплутування, то гарно підійдуть гребінці з порівняно м’якими зубцями, що звужуються до кінчика. Вони мають два рівні висоти спеціально для заплутаного волосся.

Для товстого волосся підійдуть гребені з рідкими зубцями.

Кузьма Хобзей не рекомендує використовувати щітки з зубцями, що дряпаються. Особливо це стосується густих гребінців з колючими жорсткими щетинками.

Гребінець працює на довготривалій основі. Звичайно, від одного розчісування нічого не зміниться, але якщо регулярно нехтувати зазначеними правилами, то волосся з часом може мати гірший вигляд.

Тепер поговоримо про фарбування та інші б’юті-процедури.

Чи справді безаміачні фарби більш щадні для волосся

Фарба для волосся — це засіб, який змінює структуру волосся. Безаміачні фарби містять речовини, не набагато кращі за аміак.

Звичайно, аміаку бояться, бо він часто викликає контактну алергію. Але люди, які не мають реакції, можуть сміливо використовувати фарби з ним.

Важлива й технологія фарбування. Люди думають, що якщо купити дорогу фарбу, то вона краще спрацює, ніж у перукарні.

Але треба правильно розраховувати пропорції, рівномірно і ретельно профарбовувати ділянки волосся та чітко дотримуватися інструкції, що вказана на пакуванні. Людина, яка без навичок вперше фарбується вдома, ризикує перепалити волосся.

Варто враховувати й індивідуальні особливості. Наприклад, люди, які лисіють, мають волосся різного діаметру, на відміну від інших. Якщо вони фарбуватимуть, враховуючи лише товсте волосся, то тонке більше пошкоджуватиметься через негативний вплив фарби.

Людям з проблемами шкіри голови (себорейним дерматитом, екземою тощо) теж треба з обережністю підходити до фарбування.

З якого віку можна фарбувати волосся

Маленькі діти мають тоншу шкіру, більш схильну до всмоктування зовнішніх речовин. Тому їм фарбувати волосся не потрібно.

Якщо йдеться про підлітків, чиє волосся структурно відповідає дорослому, то з точки зору біології протипоказів немає.

Я не демонізував би фарбу, бо якщо вона була б надто шкідливою, то нею було б заборонено користуватися і дорослим також, — коментує Кузьма Хобзей.

У фарбуванні дітей та підлітків потрібно зважати на два аспекти.

Алергія на фарбування

Під час першого фарбування ризики алергії менші, ніж коли це відбувається вдруге. Для того щоб виникла алергія, потрібен неодноразовий контакт з алергеном.

Організм спершу “знайомиться” з алергеном, потім виробляє проти нього субстанції, та під час повторного контакту починається алергія.

На етикетці фарб пишуть, що спершу потрібно зробити пробу на передпліччі й через добу-дві подивитися, чи немає реакції.

Алергія може виникнути будь-коли.

Пошкодження волосся

Діти не завжди розуміють, що волосся довго відростає. Їхні вподобання можуть часто змінюватися. Сьогодні в них улюблений колір рожевий, а завтра — синій. Неодноразові фарбування можуть просто вбити волосся.

Тому я б рекомендував підліткам починати з тонування, тобто тимчасової фарби. Йдеться не про освітлення волосся, а лиш про його забарвлення в трохи темніший колір.

Тонування має менше ризиків через менш агресивний вплив на волосся. Але це також не означає, що воно абсолютно безпечне для всіх.

Можна вперше пофарбуватися в перукарні, подивитися, як це роблять та яку фарбу використовують. А далі вже пробувати відтворити те саме в домашніх умовах.

Чи ефективні салонні б’юті-процедури: ламінування, “щастя для волосся” тощо

Зараз салони пропонують великий спектр різних процедур для волосся. Але насправді це модифікації стандартних методик. Кожен хоче придумати щось своє, тому змішує засоби, збільшує їхню кількість тощо.

Треба розділяти процедури на ті, які працюють, як посилена маска (наприклад, “щастя для волосся”), і ті, які лакують волосся певними речовинами, які з часом змиваються (наприклад, ламінування).

Щодо останніх, то дівчата бачать в соцмережах фото до і після й хочуть собі вау-ефект. Але ніхто не задумується, який вигляд матиме волосся через півроку-рік після процедури, коли почне повертатися до початкового стану.

Ще один нюанс полягає в тому, що часто салони використовують фото дівчат, у яких густе здорове волосся, якому тільки не вистачає кіношного блиску.

А в реальному житті жінки роблять ці процедури тоді, коли волосся пошкоджене. Ось і виходить “очікування VS реальність”. Тому треба до всього ставитися критично.

Загалом, якщо волосся вже вилізло на поверхню голови, то його можна тільки погіршити або зберегти в початковому стані. Звичайно, можна робити живильні процедури, але ефективніше не шкодити волоссю.

Біологічними методами відновити структуру пошкодженого білка неможливо. Смажене на сковорідці яйце знову рідким уже ніколи не стане.

У структурі волосся теж є білок, який внаслідок термічного оброблення та дії сонячного ультрафіолету змінює свою структуру. Немає магічної краплі, яка б відновила його. Зате є маніпулятивні технології.

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