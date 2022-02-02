Фены, краски и бьюти-процедуры — трихолог об уходе за волосами от А до Я

Есть вещи, которые мы не привыкли обсуждать, потому что считаем их обыденными и понятными. Например, как правильно мыть голову или какой расческой пользоваться.

Многие вообще не обращают внимания на такие нюансы. Но именно эти, казалось бы, незначительные ежедневные ритуалы по уходу в конечном счете больше всего влияют на здоровье наших волос.

Врач-дерматолог и трихолог Кузьма Хобзей подробно разобрал по полкам домашний и профессиональный уход за волосами.

Дальше ты узнаешь:

Как правильно мыть голову.

Можно ли расчесывать мокрые волосы.

Как безопасно пользоваться феном.

Какой должна быть идеальная расческа.

Действительно ли безаммиачные краски более щадящие для волос.

С какого возраста можно окрашивать волосы.

Эффективны ли салонные бьюти-процедуры.

Как правильно мыть голову

Некоторые говорят, что голову нужно мыть два раза подряд, иначе грязь не отмоется. А кто-то наоборот считает, что не стоит этого делать, потому что это пересушивает волосы и кожу головы.

Однако функционирование сальных желез у каждого разное. Есть люди, которым достаточно помыть голову раз в неделю, а некоторым нужно это делать каждый день.

Если шампунь не вызывает стянутости, зуда, аллергии, сыпи, то можно мыть голову хоть ежедневно.

Если твои сальные железы работают сильнее, лучше намыливать голову дважды. Но обращай внимание на количество шампуня, которое наносишь, и время, в течение которого держишь средство на голове.

Чем меньше шампуня ты используешь и держишь на голове, тем больше раз придется мыть голову.

Как влияет жесткость воды

Если вода жесткая, то обычно моющего средства нужно больше, его нужно дольше держать на голове или же мылить дважды подряд.

Когда вода мягкая и очищенная, достаточно меньшего количества шампуня и соответственно требуется меньше времени для мытья головы.

Имеет ли значение температура воды

Температура должна быть комфортной. Моющие средства хуже работают в холодной воде, поскольку тяжелее растворить жир.

Горячая вода может вызвать потоотделение и избыточный приток крови к голове. Поэтому выбирай золотую середину.

В каком положении мыть голову

Это зависит от длины волос. Если волосы короткие, то их можно мыть как хочешь.

Если же длинные и тонкие, то нужно найти удобную позу, в которой волосы будут минимально запутываться. Можно чуть-чуть наклонить голову вперед, чтобы пряди равномерно спадали по периметру.

Можно ли расчесывать мокрые волосы

Да, можно. Главное — дополнительно не вырывать их.

Если волосы склонны к запутыванию, то я рекомендовал бы начинать их расчесывать уже при нанесении бальзама или маски, — говорит трихолог.

Есть щетки с редкими резиновыми зубцами, способствующими нанесению бальзама по длине волос. Делать это нужно по ходу роста волос.

Равномерно нанеся бальзам на волосы, мы убиваем сразу двух зайцев: частично выпрямляем их и наносим средство на больший объем волос.

Когда смываешь бальзам, надо лить воду сверху, чтобы она параллельно выпрямляла волосы. Далее, когда берешь полотенце, тоже нужно двигаться вдоль волос — от корней до кончиков.

Если после мытья волосы пушистые и разлетающиеся, то можно их вытягивать щеткой на браш. Это займет немного больше времени, однако такой метод не повреждает волосы, потому что фен не нагревается до такой высокой температуры, как выпрямитель.

Как безопасно пользоваться феном

Феном можно пользоваться регулярно, однако следует придерживаться некоторых правил:

Не ставить экстремальную температуру.

Перед высушиванием промокнуть волосы полотенцем. Нельзя сушить совсем мокрые волосы сразу после ванны горячим феном.

Сушить нужно равномерно и вдоль волос — от корней до кончиков.

Не стоит пересушивать волосы (особенно зимой) так, чтобы из них аж пар шел.

Если ты не собираешься сразу идти на улицу, можно не досушивать волосы до конца. Пусть последние 5% сохнут естественным путем.

Какой должна быть идеальная расческа

Если волосы склонны к запутыванию, то хорошо подойдут расчески со сравнительно мягкими зубцами, сужающимися к кончику. У них есть два уровня высоты специально для запутанных волос.

Для толстых волос подойдут гребни с редкими зубцами.

Кузьма Хобзей не рекомендует использовать щетки с царапающимися зубцами. Особенно это касается густых расчесок с колючими жесткими щетинками.

Расческа работает на долговременной основе. Конечно, от одного расчесывания ничего не изменится, но если регулярно пренебрегать вышеуказанными правилами, то волосы со временем могут выглядеть хуже.

Теперь поговорим о покраске и других бьюти-процедурах.

Действительно ли безаммиачные краски более щадящие для волос

Краска для волос — это средство, изменяющее структуру волос. Безаммиачные краски содержат вещества, не намного лучше аммиака.

Конечно, аммиака боятся, потому что он часто вызывает контактную аллергию. Но люди, не имеющие реакции, могут смело использовать краски с ним.

Важна и технология окрашивания. Люди думают, что если купить дорогую краску, то она лучше сработает, чем в парикмахерской.

Но нужно правильно рассчитывать пропорции, равномерно и тщательно прокрасить участки волос и четко следовать инструкции, указанной на упаковке. Человек, который без навыков впервые красится дома, рискует пережечь волосы.

Следует учитывать и индивидуальные особенности. Например, лысеющие люди имеют волосы разного диаметра, в отличие от других. Если они будут краситься, учитывая только толстые волосы, то тонкие больше повредятся из-за негативного воздействия краски.

Людям с проблемами кожи головы (себорейным дерматитом, экземой и т.п.) тоже нужно с осторожностью подходить к покраске.

С какого возраста можно окрашивать волосы

Маленькие дети имеют тонкую кожу, более склонную к впитыванию внешних веществ. Поэтому им окрашивать волосы не нужно.

Если речь идет о подростках, чьи волосы структурно соответствуют взрослым, то с точки зрения биологии противопоказаний нет.

Я бы не демонизировал краску, потому что если бы она была слишком вредной, то ею было бы запрещено пользоваться и взрослым тоже, — комментирует Кузьма Хобзей.

В покраске детей и подростков нужно учитывать два аспекта.

Аллергия на краску

При первой покраске риски аллергии меньше, чем когда это происходит во второй раз. Для того чтобы возникла аллергия, нужен неоднократный контакт с аллергеном.

Организм сперва “знакомится” с аллергеном, затем вырабатывает против него субстанции, и при повторном контакте начинается аллергия.

На этикетке красок пишут, что сначала нужно сделать пробу на предплечье и через сутки-двое посмотреть, нет ли реакции.

Аллергия может возникнуть в любой момент.

Повреждение волос

Дети не всегда понимают, что волосы долго отрастают. Их предпочтения могут часто меняться. Сегодня у них любимый цвет розовый, а завтра — синий. Неоднократные окрашивания могут просто убить волосы.

Поэтому я бы рекомендовал подросткам начинать с тонирования, то есть временной краски. Речь идет не об осветлении волос, а лишь об их окраске в более темный цвет.

Тонирование несет меньше рисков из-за менее агрессивного воздействия на волосы. Но это также не означает, что оно абсолютно безопасно для всех.

Можно впервые покраситься в парикмахерской, посмотреть, как это делают и какую краску используют. А дальше уже пробовать воспроизвести то же самое в домашних условиях.

Эффективны ли салонные бьюти-процедуры: ламинирование, “счастье для волос” и т.д.

Сейчас салоны предлагают большой спектр разных процедур для волос. Но на самом деле это модификации стандартных методик. Каждый хочет придумать что-нибудь свое, поэтому смешивает средства, увеличивает их количество и т.д.

Надо разделять процедуры на те, которые работают, как усиленная маска (например, “счастье для волос”), и те, которые лакируют волосы определенными смывающимися веществами (например, ламинирование).

Что касается последних, то девушки видят в соцсетях фото до и после и хотят себе вау-эффект. Но никто не задумывается, как будут выглядеть волосы через полгода-год после процедуры, когда начнут возвращаться в исходное состояние.

Еще один нюанс заключается в том, что часто салоны используют фото девушек с густыми здоровыми волосами, которым только не хватает киношного блеска.

А в реальной жизни женщины делают эти процедуры, когда волосы повреждены. Вот и выходит “ожидание VS реальность”. Поэтому нужно ко всему относиться критично.

По большому счету, если волосы уже вылезли на поверхность головы, то можно только ухудшить или сохранить их исходное состояние. Конечно, можно делать питательные процедуры, но эффективнее не вредить волосам.

Биологическими методами восстановить структуру поврежденного белка невозможно. Жаренное на сковороде яйцо снова жидким уже никогда не станет.

В структуре волос тоже есть белок, который при термической обработке и солнечном ультрафиолете изменяет свою структуру. Нет магической капельки, которая восстановила бы его. Зато есть манипулятивные технологии.

Стереотипами и маркетинговыми сетями опутана не только тема ухода за волосами, но и за кожей. Бытует мнение, что угри являются сугубо подростковой проблемой, которую нужно со всей стойкостью и терпением перерасти.

Но столкнуться с проблемой акне может каждый. Дерматолог Виктория Геб развенчала мифы об акне.