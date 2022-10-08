Как отрастить длинные волосы: трихолог рассказал действенные способы для стимуляции роста локонов

Пожалуй, многим девушкам хочется иметь длинные, аккуратные и пышные волосы. Но как этого добиться?
Прежде всего, нужно знать, как растут наши волосы и что может негативно повлиять на этот процесс. Волшебной пилюли, как ты можешь догадаться, не существует.
Но есть некоторые секреты, которые смогут помочь отрастить волосы. Врач-трихолог Кузьма Хобзей поделился ими.
Следует понимать, что волосы растут циклически и постоянно, а также асинхронно. То есть волоски на нашей голове находятся в разных фазах роста, а поэтому мы не замечаем, как они меняются.
В норме за три месяца должно восстанавливаться 5-15% волос. Но понятно, что новые волосы, которые только что появились на месте выпавших, будут сначала заметны только на дерматоскопе.
Продолжительность фазы роста волос зависит от многих факторов, включая генетическую составляющую, возраст и гормональный фон.
Если ты видишь, что выпадают короче, чем обычно волосы, то это свидетельствует о преждевременном завершении фазы роста.
Что поможет продолжить фазу роста:
Кроме того, не стоит забывать о том, что питание должно быть богатым на белки, железо и цинк.
Также не злоупотребляй слишком тугими прическами, потому что они могут усилить выпадение и сдержать рост волос.
Подстригание кончиков, частота мытья или расчесывание никакого отношения к длине волос не имеют. Поэтому не дай себя обмануть умелым маркетологам.
Что касается специальных шампуней для стимуляции роста волос или против выпадения, то они практически не имеют шансов, ведь могут действовать только на поверхности.
В то время как луковица волос, на которую нужно воздействовать, находится глубоко под кожей (примерно 6 мм).
Ломкость волос также мешает отрастить длинные косы. Читай, почему локоны ломаются и что с этим делать.
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