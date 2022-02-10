Рацион, история болезней, образ жизни — трихолог о том, какие твои секреты могут раскрыть волосы

Волосы — зеркало здоровья. Что они могут рассказать о состоянии организма, почему облысение не лечится витаминами и нужно ли обращаться к врачу при постковидном выпадении волос?

Все объяснил врач-трихолог и дерматолог Кузьма Хобзей.

Что могут рассказать волосы о нашем здоровье

Волосы отражают состояние всего организма. Если они плохого качества, это может означать, что с организмом не все хорошо.

Состояние волос может рассказать о стиле питания его владельца. Если у человека неполноценный рацион — он недополучает белок или постоянно сидит на необоснованных жестких диетах — то волосы будут терять объем. Они будут больше выпадать и не успевать отрастать.

Тоненький хвостик также может говорить о болезнях щитовидной железы, дефиците железа, хронических заболеваниях, истощающих организм: почечная и печеночная недостаточность, онкологические процессы и т.д.

Перед тем как в панике считать каждый потерянный волос, нужно вспомнить, какая ситуация была ранее. Если человек всегда имел густые красивые волосы, но вдруг они ухудшились, то это повод пройти обследование.

Можно начать с семейного врача и пройти чекап, то есть комплексное медицинское обследование.

Если же волосы всегда были редкие и тоненькие, то, возможно, человек имеет такую ​​особенность организма. Кто-то высокий, кто-то низкий — так и волосы могут быть редкие, а могут быть густые. Это ни о чем не говорит.

Что означает облысение

При облысении проблема не в том, что волосам не хватает витаминов, как многие думают, а в том, что они генетически чувствительны к действию мужских гормонов. Последние угнетают рост волос, и в итоге человек получает лысину.

Но это не заболевание. И гормоны могут быть в норме. Просто волосы слишком чувствительны к ним.

Спасают ли волосы витамины и БАДы

Сейчас в аптеках можно увидеть множество витаминных комплексов для волос, кожи, ногтей и т.д. Однако не многие из них имеют реальную доказательную базу и клинические исследования.

Поливитаминные комплексы работают по принципу “что-то да подойдет” и редко показывают свою эффективность.

К счастью, в 21-м веке у нас есть возможность питаться сбалансировано. Поэтому у людей редко возникают классические витаминные недостаточности, приводящие к цинге, куриной слепоте и тому подобное.

Многие пьют биотин для улучшения роста волос. Действительно, этот витамин необходим. Но абсолютное большинство употребляющих биотин как пищевую добавку не страдают его недостаточностью!

Впрочем, есть случаи, когда люди питаются однообразно и на скорую руку из-за нехватки времени или финансов. Тогда врач может назначить витамины.

Но если есть выбор между здоровым питанием и таблетками, то я бы однозначно выбрал первое.

Как влияет на волосы сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни ассоциируют с гиподинамией (малоподвижностью), повышением массы тела, нарушением осанки и циркуляции крови в голове.

Это влияет на весь организм. Я бы не рассматривал волосы как орган-мишень гиподинамии, но косвенно образ жизни влияет на шевелюру.

К примеру, из-за гиподинамии человек набирает массу тела. Поэтому в организме могут начаться гормональные изменения, которые влияют на волосы.

Выпадение волос — последний симптом ковида

Такая фраза распространяется в трихологических кругах. Что происходит с волосами после коронавируса и как быть? Рассмотрим несколько примеров.

Здоровая 25-летняя девушка переболела коронавирусом в легкой форме, а через три месяца у нее стали сильнее выпадать волосы. В этом случае делать ничего не нужно. Надо подождать примерно еще два месяца, и волосы сами восстановятся.

Но нужно учесть, что если человек потерял достаточно много волос, то за полтора-два месяца прежний объем не восстановится. Это обусловлено тем, что волосы отрастают на сантиметр в месяц.

Условно, если выпал волосок длиной в 40 см, то за два месяца новый волосок вырастет всего на два сантиметра. Это не равноценная замена.

Итак, объем в хвосте восстановится гораздо позже, но если волосы стали меньше выпадать — мы на правильном пути.

Другой пример: старшая дама, которая, кроме ковида, имеет проблемы со щитовидной железой и другими органами. В этом случае возможно как обычное постковидное выпадение волос, так и дебют аутоиммунных заболеваний (гнездной или рубцовой алопеции), вызванных коронавирусом.

Ковид может обострить существовавшую ранее проблему, которая была незаметна. Если человек имеет букет сопутствующих болезней, выпадение длится дольше полутора-двух месяцев и главное — имеет очаговый характер, то есть зоны, где волосы выпали полностью или почти полностью, тогда нужно обращаться к врачу. Вероятно, речь идет о проблеме, требующей вмешательства.

Имеет ли значение домашний уход за волосами? Конечно! Именно ежедневные ритуалы ухода в конечном счете больше всего влияют на здоровье наших волос. Читай советы Кузьмы Хобзея по правильному уходу за волосами в домашних условиях.