“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”

В абсолютній більшості випадків ламкість волосся на кінчиках пов’язана із зовнішніми негативними чинниками.

Фарбування може бути однією з причин ламкості кінчиків. Особливо шкодять волоссю освітлення та всі види фарбування, які супроводжуються освітленням (наприклад, зміна кольору на рожевий, блакитний тощо).

Випрямлячі теж призводять до ламкості волосся. Вважається, що фен погано впливає на волосся, хоча насправді випрямлячі набагато шкідливіші.

Температура, за якої вирівнюють волосся, спричиняє в ньому структурні зміни, що потім призводить до проблем.

Окрім того, сонячний ультрафіолет пошкоджує волосся. Часто цей фактор залишається за кадром, бо вважається, що волосся красиво вигоряє на сонці. Але водночас це завдає йому шкоди.

Часто пацієнтам досить підняти волосся зверху й побачити, що нижні пасма не такі тьмяні й пошкоджені.

Ламкість волосся — комплексна проблема

Тому її потрібно так само комплексно вирішувати.

Передусім звести до мінімуму використання випрямлячів. Якщо ти їх усе ж використовуєш, то не став екстремальні температури та використовуй термозахист.

Але пам’ятай, що термозахист повністю не усуває вплив випрямляча на волосся, а тільки робить його контрольованим.

Деякі пацієнтки кажуть, що випрямляють волосся всього двічі на місяць. Це ніби не часто, але за рік це вже 24 рази.

Якщо волосся має довжину 30-40 см, то його кінчикам уже понад три роки. Відповідно, за цей час його “підсмажували на сковорідці” принаймні 72 рази.

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Як впливає генетика на ламкість волосся

Є волосся, яке апріорі стійкіше до зовнішніх впливів. Йдеться про азійський тип. Часто його мають брюнетки, а також деякі національності (грузини, вірмени, турки тощо).

Слов’янські коси густіші, але водночас тонші, тому ще більш чутливі до зовнішніх впливів.

До того ж бувають люди, які генетично мають ламке волосся. Щоб це виявити, треба провести трихоскопію: подивитися на стрижень волосся з великим збільшенням і побачити, чи є в ньому ознаки певних генетичних хвороб, які можуть проявлятися як ламкість. Але, на щастя, це буває рідко.

Взимку волосся страждає від сухості та ламкості, що спричинено нестачею вологи в повітрі як на вулиці, так і в приміщенні. Проте морози та сильний вітер шкодять не тільки нашому волоссю, а й шкірі.

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