Поради

“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”

Відповідає
“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
Кузьма Хобзей

Лікар-дерматолог і трихолог

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Січня 2022, 14:00
Ламкість волосся причини
Фото: Unsplash

Поради

“Як вивчити англійську після 40 років?”
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“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
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Викладачка англійської мови

“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
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“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
Кузьма Хобзей
Лікар-дерматолог і трихолог

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