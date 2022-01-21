Звички сім’ї впливають більше, ніж генетика — Аніта Луценко про дитяче харчування

Усі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими та щасливими. І коли ви ставите собі питання, як привчити малюка до правильного харчування, то відповідь дуже проста — показати це на власному прикладі. Не один раз, а постійно.
Така думка на цю тему фітнес-тренерки та дипломованої нутриціологині Аніти Луценко.
Наші діти копіюють нас. Якщо ви не можете налагодити свій режим харчування… То очікувати, що дитина буде іншою — як мінімум, дивно.
Наші діти копіюють нас. Якщо ви не можете налагодити свій режим харчування… То очікувати, що дитина буде іншою — як мінімум, дивно.
Написала про це фітнес-тренерка у своєму Instagram.
До певного віку авторитетами для дітей є батьки. Підлітки можуть брати приклад з когось в інтернеті чи в школі.
Я вважаю, що звички та традиції сім’ї впливають більше, ніж генетика, — переконана Аніта Луценко.
Я вважаю, що звички та традиції сім’ї впливають більше, ніж генетика, — переконана Аніта Луценко.
Діти потребують більше кілокалорій на день, ніж дорослі, оскільки ростуть. Їм потрібно багато енергії.
Тому важливо вже змалечку привчати малюка до різноманітного раціону й робити це наполегливо.
Наприклад, якщо перша спроба привчити дитину до броколі не увінчалася успіхом, то варто пробувати ще й ще. Тільки після десяти провальних спроб можна відмовитися від ідеї.
Пам’ятайте, що смак формується в дитинстві. Через це не варто ототожнювати солодощі з радістю, а також використовувати їх як інструмент заохочення, втихомирення, шантажу тощо.
— У нас у сім’ї поняття десерт — це смакота після їжі. Мія знає, що смакота — це клас, щось одне, невелике і після їжі, як десерт.
Окремо від їжі десерт немає сенсу їсти, — ділиться Аніта Луценко.
Окремо від їжі десерт немає сенсу їсти, — ділиться Аніта Луценко.
Спортивні секції забезпечують не тільки фізичне здоров’я, але й соціальну взаємодію між однолітками. Діти вчаться працювати в команді, знаходять нові контакти, а авторитетний тренер може мотивувати та виховувати зібраність та дисципліну.
Якщо ваша дитина не хоче ходити на жодні гуртки, то не треба одразу опускати руки.
Тут, як з броколі. Десять спроб було? Ні? Тоді не час здаватися, — говорить Аніта Луценко.
Тут, як з броколі. Десять спроб було? Ні? Тоді не час здаватися, — говорить Аніта Луценко.
Знову ж таки, особистий приклад важливий. Спробуйте самі тренуватися вдома і побачите, що через якийсь час дитина до вас прийде й займатиметься разом з вами.
Отже, зміни завжди потрібно починати з себе.
Школярі проводять багато часу поза домом — на навчанні, додаткових курсах, гуртках тощо. У цей період дітям особливо важливо отримувати всі необхідні поживні речовини, щоб залишатися активними та здоровими.
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