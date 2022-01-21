Звички сім’ї впливають більше, ніж генетика — Аніта Луценко про дитяче харчування

Усі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими та щасливими. І коли ви ставите собі питання, як привчити малюка до правильного харчування, то відповідь дуже проста — показати це на власному прикладі. Не один раз, а постійно.

Така думка на цю тему фітнес-тренерки та дипломованої нутриціологині Аніти Луценко.

Наші діти копіюють нас. Якщо ви не можете налагодити свій режим харчування… То очікувати, що дитина буде іншою — як мінімум, дивно.

Написала про це фітнес-тренерка у своєму Instagram.

До певного віку авторитетами для дітей є батьки. Підлітки можуть брати приклад з когось в інтернеті чи в школі.

Я вважаю, що звички та традиції сім’ї впливають більше, ніж генетика, — переконана Аніта Луценко.

Що потрібно пам’ятати про дитяче харчування

Діти потребують більше кілокалорій на день, ніж дорослі, оскільки ростуть. Їм потрібно багато енергії.

Тому важливо вже змалечку привчати малюка до різноманітного раціону й робити це наполегливо.

Наприклад, якщо перша спроба привчити дитину до броколі не увінчалася успіхом, то варто пробувати ще й ще. Тільки після десяти провальних спроб можна відмовитися від ідеї.

Пам’ятайте, що смак формується в дитинстві. Через це не варто ототожнювати солодощі з радістю, а також використовувати їх як інструмент заохочення, втихомирення, шантажу тощо.

— У нас у сім’ї поняття десерт — це смакота після їжі. Мія знає, що смакота — це клас, щось одне, невелике і після їжі, як десерт.

Окремо від їжі десерт немає сенсу їсти, — ділиться Аніта Луценко.

Фізична активність дітлахів

Спортивні секції забезпечують не тільки фізичне здоров’я, але й соціальну взаємодію між однолітками. Діти вчаться працювати в команді, знаходять нові контакти, а авторитетний тренер може мотивувати та виховувати зібраність та дисципліну.

Якщо ваша дитина не хоче ходити на жодні гуртки, то не треба одразу опускати руки.

Тут, як з броколі. Десять спроб було? Ні? Тоді не час здаватися, — говорить Аніта Луценко.

Знову ж таки, особистий приклад важливий. Спробуйте самі тренуватися вдома і побачите, що через якийсь час дитина до вас прийде й займатиметься разом з вами.

Отже, зміни завжди потрібно починати з себе.

Школярі проводять багато часу поза домом — на навчанні, додаткових курсах, гуртках тощо. У цей період дітям особливо важливо отримувати всі необхідні поживні речовини, щоб залишатися активними та здоровими.

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